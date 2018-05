Miha Mazzini: Slovenska znanost priporoča: ženske v okove!

Ob njegovi izvolitvi je Inštitut Jozef Stefan zapisal: "S tem smo raziskovalci dobili zagovornika znanosti in razvoja v Državnem svetu." Skratka, v zatemnjene sobane politike je posvetila znanost sama, razum, dediščina razsvetljenstva je potrkala tudi na naša vrata. Če bo politike kadarkoli zanimalo mnenje znanosti o določeni zadevi, je dr. Gams tisti, na katerega se obrnejo.

Dr. Gams krene v akcijo

Skladno s svojim poslanstvom, ki so mu ga zaupali slovenski znanstveniki, je dr. Gams krenil v akcijo. Organiziral je predavanje v Državnem svetu, s katerim je politike seznanil z zadnjimi dosežki znanosti.

(Dovolite mi kratko opombo: če berete volilne sezname, vam bo v oči padla nizka stopnja izobrazbe naših kandidatov. Zato je izjemno pomembno, da znanstvenik, predstavnik našega največjega inštituta, neuke ljudi seznani z najnovejšimi dognanji. Bravo!)

Prof. dr. Gams je govoril o tem, da se prebivalstvo Slovenije stara – kar vedo tudi najbolj neuki –, a je našel krivca: "... liberalizacija žensk, kontracepcija, splavi, ženske pravice, šolanje žensk."

V podporo svojemu predavanju je objavil tudi kolumno, v kateri je misel še bolj razdelal: "Mehanizmi za zmanjševanje rodnosti so liberalizacija žensk, kontracepcija, splavi, ženske pravice, šolanje žensk, prepoved preveč aktivnega moškega osvajanja, siljenje žensk v moške vloge in moških v feminirane vloge, oteževanje materinstva in otroštva." (vir)

Foto: Ana Kovač

Moje iskreno začudenje številka 1: Inštitut Jožef Štefan (direktor prof. dr. Jadran Lenarčič) je Gamsovo izvolitev pozdravil kot svoj uspeh – ker se od predavanja ni ogradil, je torej to uradno stališče inštitucije? Če so podprli njegov prodor v Državni svet, ga vsekakor niso tja poslali za predavanja o svojih prostočasnih dejavnostih, mar ne?

Začudenje številka 2: ker molčijo, se torej slovenski znanstveniki s tezami svojega predstavnika v Državnem svetu očitno strinjajo?

Začudenje številka 3: sodeč po spletni strani, ima dr. Gams kar štiri (4) sodelavke. Jim je kdaj razložil, kaj zares od njih pričakuje? Jim je kdaj rekel, da so preveč izobražene, in pomenljivo pogledal metlo v kotu? Če ne, zakaj ne prakticira tega, kar piše in predava?

Poklicno in osebno

Ko sem srečal nekaj znanstvenikov raziskovalcev, sem vsakega povprašal, kaj meni o Gamsovih predstavitvi slovenske znanosti v Državnem svetu. Pa so zamahnili z roko, češ, Miha, pusti to, saj vsi vemo, da gre za njegove osebne obsesije.

Ena od večjih težav Slovenije je mešanica zasebnega in poklicnega brez jasno postavljene meje. Če je nekdo postavljen v položaj predstavnika slovenske znanosti in to izkoristi za svoje osebne obsesije, njegovi kolegi pa molčijo, potem je to uradno stališče skupine.

Kot športnik ali umetnik v svetu pač predstavljata Slovenijo, tako tudi dr. Gams predstavlja svoje kolege. Če ste vsi tiho kot morski vetrič, potem se torej s profesorjem Gamsom strinjate. Amen.

Slovenska znanost srednjega veka

Slovenija je ena izmed držav, ki v znanost in raziskovanje vlaga največji odstotek v EU, kar je pohvalno. Čudno pa se mi zdi, da kljub takim vlaganjem prav ta znanost še ni prilezla iz srednjega veka.

Ko sva dr. Gamsom prvič javno polemizirala, še ni imel toliko akademskih naslovov in nobenega političnega položaja, očitno pa je šlo za človeka, ki je vse svoje sile in moč posvetil iskanju vzroka, zakaj rodnost upada. Po desetletjih trdega dela je ugotovil, da so za vse krive ženske, saj so dobile človekove pravice. To je torej najboljša razlaga, do katere se lahko prikoplje briljantni um, ki nam programira robote? Kakšna beda.

O vseh preostalih vzrokih, med katerimi je v Sloveniji še posebej poudarjena brezperspektivnost mladih, ujetih v miloščino prekarnega dela, največkrat študentskega, bivanje pri starših in čakanje na njihovo smrt, pa niti besede.

Zraven take miselnosti gre seveda tudi jokanje nad vsakim zarodkom, medtem ko tisoče mladih izobrazimo, da se lahko izselijo v tujino in nas obiščejo za daljše praznike – o tem pa tudi molk. Pomislite: Slovenijo letno (!!!) zapusti več kot osem tisoč Slovencev, od tega največ mladih (vir).

Kako naj bi tale trenutek vzeli ženskam vse pravice? Predvidevam, da z verzijo državnega udara in fundamentalistično diktaturo, druge poti ne vidim. Kar dobesedno pomeni ženske za zidove in v okove. Pri vseh težavah, ki jih Slovenija ima, je taka vojna med spoloma zagotovo pot v svetlo prihodnost.

Društvo pravih moških

V 19. stoletju bi razlage dr. Gamsa imenovali histerična slepota – ne vidi ničesar drugega, razen ženske krivde, ki je vseobsežna, še narod bo izumrl.

Ob najinem prvem dopisovanju je bil gospod Gams še predsednik društva, ki se je posvečalo večanju rodnosti. Predstavljal sem si, da gre za gospode, ki se občasno dobivajo in debatirajo o tem, kako bi ženske več rojevale. Zdaj verjetno sestankujejo takole:

Resni, sivi možje predlagajo modre rešitve, ko enemu izmed njih, imenujmo ga Jože, piskne prejeto sporočilo. Pogleda na telefon in začne v zadregi mencati: "Joj, moram domov, odkleniti ženo iz okov, rojevati je začela." Gospodje se zadržano zgražajo, "cccc …. ", dokler se eden, imenujmo ga Tine, ne more več obvladovati: "Jože, preveč jo razvajaš! To ne bo dobro! Moja rojeva vklenjena!"

Foto: STA

Pohvalno kimajo in Jožetu je silno nerodno, a pobere svoje zapiske in se poslovi. Seja se nadaljuje, ko Tinetu zapiska sporočilo. "O," reče, "žena mi je rodila! Oprostite mi za pet minut, tečem domov, da jo znova oplodim!" Gospodje pohvalno kimajo. Ko odide, traja, preden se lahko spet posvetijo temi sestanka. Eden celo zavzdihne: "Joj, danes pa ni miru." A ga predsednik Matjaž potolaži: "Tako to je, če delaš za slovensko znanost in narodov blagor!"

Ženska podpora

Gospod Gams svoje misli in teorije širi tudi v knjigah. Konkretno rodnost je tema dela Slovence izumirajo in predavanje in kolumna sta pač njena povzetka. Tako temeljno delo seveda zahteva spremno besedo in dr. Gams natanko ve, kdo jo bo napisal – Vida Petrovčič. Začudenje številka 4: kako lahko najbolj moško šovinistični, do žensk sovražni spisi vedno najdejo ženske, ki jim bodo največje podpornice in občudovalke? Gre za sovraštvo do lastnega spola ali kaj?

Knjiga obdeluje standardne teme in misli, tudi islamizacijo in migrante, kar v zanimivo luč postavi čudoviti stavek, ki nam na dušo polaga, kaj moramo storiti: "Treba je intenzivno uničevati tako invazivne rastline kot živali."

Hm, le kdaj bo dopisano tudi uničevanje prišlekov?

Kdaj bo torej nastopil trenutek, ko bo slovenska znanost, katere uradni predstavnik v Državnem svetu je prof. dr. Gams, prišla iz srednjega veka in dosegla nemško znanost zgodnje polovice dvajsetega stoletja?

