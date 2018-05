Gams odgovarja Mazziniju: Kaj si ti osebno naredil za ženske?

Miha Mazzini je na Siolnet objavil prispevek "Slovenska znanost priporoča: ženske v okove!". Že naslov je potvorjen: Slovenska znanost tega nikjer in nikoli ne priporoča, jaz pa še manj. Z Mazzinijem sem debatiral pred leti in po svoje je zanimivo – je kar pameten in razgledan (za razliko od marsikoga drugega) in predvsem zna sukati besede bolje kot jaz. V prejšnji debati sem strokovno imel bolj prav, a marsikdo je rekel, da sem debato izgubil. Poglejmo, kako bo tokrat.

Vsakdo v kaj verjame. Jaz verjamem v stroko, resnico, znanost, modrost, razvoj, človeško dobroto. Zame je 1 in 1 vedno 2, pa čeprav bi izglasovali karkoli. Res je tudi, kar pravi Miha, da je moj namen vnesti več strokovnosti, poštenosti in korektnosti v Državni svet, več sredstev za znanost in visoko šolstvo in do nedavna sem imel občutek, da nam gre dobro.

Med vzorniki je Chomsky – profesor računalništva, ki je začel razširjati omenjene vrednote po svetu in javno prikazovati, kako so bili režimi, ki so kupovali orožje pri državi, redko omenjani pri kršenju človekovih pravic, medtem ko so bili oni brez nakupa orožja in z enakim kršenjem stalno na tapeti.

Kako se bo tokrat izvlekel Miha? Njegov ključni argument je iz moje poljudne objave iztrgani stavek, ki trdi za več atributov, da so pozitivno korelirani z manjšo rodnostjo. V več prispevkih trdim tako, pa tudi strokovna literatura. Čeprav je stavek malo nerodno napisan z moje strani, to ne opravičuje lažne interpretacije besedila.

V več prispevkih trdim, da sodobna neoliberalna družba preko teh mehanizmov zmanjšuje rodnost. To ne pomeni, da sem za zmanjšanje ženske emancipacije, izobrazbe, kontracepcije, splava …, saj sem tisočkrat (!) napisal in dejal, da se je potrebno več in bolje izobraževati. Nikoli (niti enkrat) nisem trdil, da je potrebno uvesti splav, zmanjšati izobrazbo, emancipacijo žensk itd. Torej čisti, preprosto dokazljivi neresnični konstrukt.

Še en Mihov pomanjkljiv podatek: Slovenija naj bi v znanost vlagala skoraj največ sredstev v EU. To pišejo tudi uradne statistike in pozabijo povedati, da je vlaganj v univerze in inštitute tretje najslabše v Evropi, večina velikega odstotka pa je davčnih olajšav podjetjem.

Glede dveh Mihovih pripomb: da se iz Slovenije izseli več tisoč, pretežno mladih, ter da imajo mladi mizerne brezperspektivne pogoje kot prekarstvo, le droben dodatek: To sta dve ključni temi izmed desetih v mojih analizah in se povsem strinjam. Med svoje večje dosežke štejem, da je v novem raziskovalnem zakonu določilo, da so lahko mladi raziskovalci največ 5 let v določenem delovnem času.

Z direktorji in politiki smo glede tega bili izredno ogorčene boje, a na koncu smo prišli do tega kompromisa. Zadnjih 10 let navajam še naslednji primer: v Sloveniji vsi od sindikatov do varuhov pravic govorijo, da je za mlade ženske dobro preskrbljeno, saj jih ob zanositvi ne smejo vreči iz službe.

Ampak danes je 80 odstotkov mladih zaposlenih za določen čas in nima nobene zaščite! Ta primer vsem nosim na nos, praktično vsak teden v Državnem svetu, pa se vsi izmotavajo. To je en kronskih primerov za mojo osnovno demografsko teorijo, na kratko predstavljeno tu:

Če bi prebivalstvo raslo še naprej z veliko rodnostjo, bi uničilo okolje, planet, civilizacijo. Kitajska je predpisala število otrok, neoliberalni globalizem je preko reklam in medijev sforsiral vrsto ukrepov, ki zmanjšujejo rodnost (nekaj naštetih zgoraj, jih pa je še cel kup).

Omenjeni ukrepi so dobrodošli za planet, za Slovenijo pa prinašajo izumrtje domorodnega prebivalstva na dolgo roko, na srednji rok pa letargičnost družbe in države, preobremenjeno mlado populacijo, ki ne more skrbeti za prevelik delež starejših. Za bolj kvalitetno življenje v Sloveniji je potrebno povečati rodnost in vsaj srednjeročno uvažati deficitarne mlade delavce, da pomagajo stabilizirati degenerirano starostno piramido.

Rodnost 2,1 je ideal, saj število mladih ostaja stabilno, kvaliteta življenja je velika (pozor: to je demografski zorni kot, seveda vpliva še marsikaj drugega), ženske imajo primerno število otrok (četrtina Slovenk je prikrajšana za lepoto materinstva). Kako to doseči? Z ukrepi kot varstvo nosečnic, z zmanjšanjem števila reklam, zmanjšanje preobremenjenosti na delovnem mestu, varstvo na delovnem mestu itd. Z zaščito, ne pa z napadi na ženske!

Zakaj potvarjanje, ihta, osebni in strokovni napadi? Globalni mehanizem svetovnih elit, ki forsira uvajanje novega svetovnega reda, ima svoje slabe in dobre lastnosti, seveda pa ne želi, da ga kdo razkrinka. Ker smo to storili, ideološki somišljeniki polivajo po nas olje in pepel. Podobno so nasilni režimi tako prali možgane, da so čisto normalni ljudje napadali oporečnike, ki so govorili resnico. Pravzaprav se vračamo v stare partijske čase: ideologija si podreja ljudske mase, sodnijo in druge inštitucije.

Pri tem je najbolj strašljivo, da se napada znanost, resnico, človekove pravice. Samo poglejte, kako napadajo mene, politično strogo neuvrščenega načelnega znanstvenika, kako je pri nas počila šipa za 250 evrov, kako se vrši pritisk na direktorja, na Državni svet, ker si je drznil povedati resnico.

Ravno tisti, ki največ govorijo o človeških pravicah, so najbolj tiho o tistih recimo 10.000 mladih ženskah, ki so vsakoletno v stiski in dilemi med otrokom in službo. Kaj ste vi, recimo ti, Miha, naredili za ženske, tam, kjer so najbolj oškodovane? Jaz bom toliko časa opozarjal na največje dejanske krivice vseh, in po moje so sedaj najbolj kršene pravice mladih žensk, da se bo situacija uredila. Drugi pa se bodo naslajali in razburjali nad plakati lepotic. Ihtavi ideologi in potrčki neoliberalnega globalizma, ki (ne)zavedno zagovarjajo svetovne elite, pa boste še naprej nabijali po stroki in resnici.