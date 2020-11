Kurbe, hlačke in covid bureki

Janez Janša je v DZ pod streho spravil proračuna za prihodnji dve leti. Denar je ob kadru najpomembnejša stvar vladanja. Precej klavrno pa je opozicijskim politikom in njihovim medijem spodletel napad nanj ob pismu, ki ga je poslal šefom vlad v evropskem svetu, kako bi denar zagotovili še na evropski ravni. Pri nas smo v medijih prebirali skoraj o koncu sveta, izstopanju iz EU in norosti, nemška kanclerka Angela Merkel pa je povzela, da je Janša s pismom ponudil iskanje kompromisa, kar je v interesu nemškega predsedstva. Pot naprej.

Opozicijski lok je med temi turbulencami čakal, da Karl Erjavec na kongresu, ki bo po pošti potekal še nekaj časa, prevzame DeSUS, kjer ni več Aleksandre Pivec, za katero je njihov Jože P. Damijan napovedal, "da bo šla kot kurba s plesa" in da bi za svojih pet minut v politiki "prodala še hlačke".

Izvedeli pa smo še, kdo je za "strokovne usluge" letos plačal 18.300 evrov prav temu Damijanu, ki druge zmerja s kurbami. LMŠ Marjana Šarca. A to je drobiž za Damijanovimi posli, ki se merijo v sto tisoč evrih.

Foto: STA

Ko je EU Alenka Bratušek

Pismo Janše je znova razkrilo, da mediji v tej državi udarno objavijo karkoli o dogajanju v Bruslju, če je le čez Janšo in je vmes še zmerjanje oblasti na Madžarskem in Poljskem, kjer naj bi bili sami packi. Presenečenje pa ni bilo niti hudo pomanjkanje samokritičnosti tukajšnje medijske in politične elite, ki se je ujela v zanko dela pisma Janše Bruslju, v katerem govori o ukradenih volitvah leta 2014 pri nas. Takrat je bil Janša kot šef največje opozicijske stranke po odločitvi vrhovnega sodišča, vodil ga je Branko Masleša, ki ga je tja nastavila levica, na začetku uradne volilne kampanje zaprt.

Ker bi sicer lahko zmagal.

Ustavno sodišče je pozneje soglasno razveljavilo sodbo in to zaporno kazen kot kršenje ustave, presodilo pa celo, da je bilo sojenje, ker se Masleša ni izločil, nepošteno. O neodvisnem sojenju v tej državi veliko pove že, ker je bil Masleša v obdobju jugoslovanske socialistične diktature sekretar Zveze komunistov na sodišču. Kot sodnik je bil funkcionar edine partije, leta 2014 pa je za levi blok spravil konkurenčnega voditelja v zapor tik pred volitvami.

Soglasno so ustavni sodniki razveljavili tudi poskus kraje poslanskega mandata Janši po tistih volitvah. Šef državnega zbora, ko so Janši, ki je bil za poslanca izvoljen iz zapora, poskušali še odvzeti poslanski mandat, je bil danes evropski poslanec SD Milan Brglez. Stranke, v predhodnici katere je bil nekoč Masleša.

Številni, ki vpijejo čez domnevno nespoštovanje pravne države na Poljskem in Češkem, so bili v domačo sramoto pravne države tako ali drugače vpleteni. "Etični" Miro Cerar pa je po teh sramotah odstopil vso vlado, ko je vrhovno sodišče ugotovilo še, da so goljufali, ko so si iz državnih rezerv vzeli sto tisoč evrov za kampanjo pred referendumom o milijardo evrov vrednem projektu drugega tira proti Kopru in je morala država zaradi tega tudi ponoviti ta referendum.

Projekt drugi tir je bil in je pomemben za Kolektor Stojana Petriča, ki je lastnik največjega časopisnega podjetja Delo. Nepošteno sojenje, da bi onemogočili tekmeca na volitvah, poskus kraje mandata in goljufanje na referendumu pa so podoba naše pravne države. Sramotna.

Poljaki in Madžari takšnih sramot v zgodovini svoje "pravne države" zadnjih let nimajo.

Kako se "domoljubno" poroča o tem, pa nam je pokazala javna RTVS, ki je zaplete predstavila z naslovom članka: Evropska unija/odzivi na Janševo pismo "Počasi bo trenutek, da se ta norost konča".

Tako so ustvarjali vtis, da politiki v EU odločno obsojajo Janševo pozivanje k iskanju kompromisne rešitve za evropske finance.

Bralci, ki so članek prebrali, so lahko ugotovili, da besed v naslovu o norosti ni izrekel kak politik EU. Uporabili so izjavo Alenke Bratušek. Nekoč kandidatke za EU-komisarko. Propadle.

Na POP TV pa so po mnenju nemške kanclerke Angele Merkel dober predlog iskanja kompromisa naslovili tako: "Janševa ugrabitev in sramotenje države." Takšno opozicijo pač imamo.

Foto: STA

Rešil nas bo burek

Med temi zapleti smo spremljali podatke, kako se je strma rast okužb z novim koronavirusom ustavila. Število dnevno okuženih pa se ne niža. Zaradi tega je vlada še zaostrila ukrepe. Številni menijo, da preveč. Sprožajo celo spore pred ustavnim sodiščem, kjer so mnenja različna. Večino ustavnih sodnikov je nastavila leva opozicija. Razmerje je 7:2.

Del skupnosti pa se tudi že ves čas preprosto požvižga na ukrepe. Z izjemo nekdanjega šefa DZ in SD Dejana Židana, ki je javno pozval k odgovornosti in spoštovanju vladnih ukrepov, je med "žvižgači" tudi lep del opozicije. Zadnje mesece so vlado obtoževali diktature, si demonstrativno trgali maske z obraza, zavračali uporabo aplikacije, sprožali kampanje proti maskam v šolah, pomagali širiti okužbe na množičnih zborovanjih proti vladi …

Na ravnanje svojih privržencev imajo velik vpliv.

Ko se je začela strma rast okužb, so hitro obrnili ploščo in začeli vlado na vso moč obtoževati, da je prepozno in premalo odločno ukrepala, da je slab vzgled, da ne zna komunicirati.

Vlada je res najbolj odgovorna za vse dobro in slabo in posamezni predstavniki vlade so občasno pozabili nositi maske, nastopali, kot da bi bili v opoziciji, in bili podobno slab vzgled ljudstvu kot Janiji Möderndorferji in drugi, ki so k neodgovornosti namerno ljudi spodbujali tudi te dni, ko so za državno prioriteto med hudo epidemijo, ko vsak dan umira desetina ljudi, razglašali svobodno uživanje bureka na Tromostovju, kar z masko ni mogoče, in to ob raznašalcu hrane, za katerega je policija povedala, da ga ni kaznovala zaradi bureka. Razlog je bil, ker je zavrnil uporabo maske, ko so ga opozorili, da je ta sredi mesta obvezna.

Spodbujanje neodgovornosti mladih raznašalcev hrane, ki so lahko okuženi in nimajo simptomov, lahko povzroči katastrofične posledice. A opoziciji to očitno ni mar, v času spopadanja države z epidemijo bije bridek medijski boj, da bi spet prevzela oblast, ki se ji je v začetku leta sama odrekla z odstopom močno polomljene vlade Marjana Šarca.

Vzpon na oblast so s pomočjo Petričevega časopisa Delo pred mesecem in pol začeli s profesorjem z ekonomske fakultete Jožetom P. Damijanom, a le medijsko. Zares pa Damijana ne predlagajo, ker za to nimajo dovolj glasov.

Mandatar ima nalogo, da pridobi sedem dodatnih glasov, to je mandatarjeva naloga, nam je ta teden ozadje, zakaj se njihov pohod na oblast dogaja le v "prijateljskih" medijih, razkril Marjan Šarec na javni RTV. Da Šarec Damijanu določa naloge, je logično. Tudi plačuje ga. Letos je Šarec Damijanovemu podjetju iz postavke za strokovno pomoč svojim poslancem v parlamentu plačal 18.300 evrov.

18.300 evrov ni majhna vsota, če vemo, da LMŠ za delovanje vsak mesec od države dobi 25.044 evrov dotacije.

Kapitalistični profesor Damijan

A Damijanu so plačali iz dodatne postavke v državnem zboru za strokovno pomoč poslancem, ne iz dotacij, iz te postavke pa lahko še dodatno bogatijo tudi blagajno svoje stranke. Največ polovico denarja za pomoč poslancem gre lahko na račune strank. LMŠ je od tam lani na svoj račun nakazala 41.333 evrov. Damijanovemu podjetju GRANT THORNTON ADVISORY pa letos že skoraj pol te vsote.

A za podjetnega profesorja Damijana je to drobiž. Njegovo podjetje, ki je imelo lani 0,00 zaposlenega, je imelo 394 tisoč evrov prihodkov. Dodatno je imelo 52.144 evrov prihodkov še podjetje L. i. f. e, kjer je Damijan tudi direktor skupaj s Sandro Damijan. Tudi tam ni nobenega zaposlenega. Šarčeva LMŠ je imela lani 462.661 evrov prihodkov. Damijan jih sam dohiteva. Brez upoštevanja plače, ki jo dobiva kot profesor.

Mogoče je, da je Damijan denar dobival tudi od drugih opozicijskih strank. Nakazilom strank, razen tistih, ki jih kot plačilo za strokovno pomoč izplača državni zbor, ni mogoče slediti. Ob redni službi in dveh podjetjih ima Damijan še društvo.

Damijan je, skratka, precejšen paradržavni kapitalist in to zanesljivo omogoča veliko svobodo. Tudi tisto, da je lahko padec Pivčeve spodbujal z znanim tvitom: "Šla bo kot kurba s plesa, ko je JJ ne bo več potreboval …"

Foto: STA

Tako opolzke trditve o ministrici in šefinji stranke za levico doslej niso bile običajne.

Da se tega zavedajo tudi mediji, ki Damijana promovirajo z obsežnimi intervjuji in članki, se je pokazalo, ker o tem nič ne sprašujejo. Zadnji teden pa so zamolčali tudi opozorila Pivčeve na to manj svetlo plat opozicijskega pohoda na oblast, kar se je dobro bralo na Siol.net, kjer si drznemo objaviti tudi odgovor ponižane.



Pa ne gre za Pivčevo. Dileme, ki jih odpirajo nenavadne izjave Damijana, so pomembne tudi za druge. Kako se bo Damijan zdaj pogovarjal z Erjavcem, če je njegovo predhodnico na vrhu DeSUS označeval za kurbo, ki služi le, dokler je potrebna vladarju?

Zdaj bi bil vladar Damijan, v vlogi Pivčeve pa je Erjavec, pa tudi šefinji drugih opozicijskih strank Tanja Fajon in Alenka Bratušek.

A bosta tudi onidve le kurbi, ki bosta šli s plesa, ko ju Damijan ne bo več potreboval?

Tej Damijanovi kritiki bi kdo lahko oporekal, da je šlo za enkraten spodrsljaj.

A ni res. O Pivčevi je ta podjetni profesor zapisal tudi: "Je zgolj oportunistka, ki je dobila svojih 5 minut v SLO politiki. Za teh 5 minut bi dala tudi spodnje hlačke."

Visok nivo kurb, spodnjih hlačk in burekov.