Greh Aleksandre Pivec in njenih otrok

Zaradi potrjene okužbe pri novinarki je obstalo delo slovenske tiskovne agencije. Prostore v centru Ljubljane so razkužili. Preostali novinarji STA delajo od doma. Po testu zaradi slabega počutja so okužbo potrdili tudi pri strokovnem sodelavcu v kabinetu premierja Janeza Janše. Okužen je eden od osmih, ki pomagajo premierju in njegovim državnim sekretarjem. Tudi v vladi so prostore razkužili. Druge zaposlene pa testirali. Večina medijev pa se je medtem ukvarjala predvsem z nekaj sto evri sporno plačanih hotelskih računov.

Okužbo v kabinetu premierja smo na Siolu javnosti razkrili v petek zvečer. Preverjali so skoraj hkrati, kaj se dogaja, le še iz revije Reporter. Drugi veliki mediji pa so se že drugi dan ukvarjali predvsem s tem, zakaj je Občina Izola, ki jo vodi župan iz DeSUS Danilo Markočič, junija plačala nekaj sto evrov hotelskega računa ministrici za kmetijstvo Aleksandri Pivec, ki je bila tam na obisku. Z njo sta bila tudi otroka, kar del medijev in opozicije še posebej pritegne.

Foto: STA

Pivčeva vsak teden na naslovnicah

Opozicijski prvaki in njihovi levi protestniki v Ljubljani so konec tedna že spet zahtevali, da mora ministrica odstopiti, ker naj bi po dognanjih javne televizije občina menda poravnala račun tudi za otroke. Hotel pa naj bi, tako je poročala javna televizija, pozneje ponarejal račune, da se to ne bi videlo.

Zahteva po odstopu ni bila posebna vest. Že odkar je nova vlada nastala, iz leve ves čas zahtevajo, da mora odstopiti. Zanimivo pa je, da tokrat ni slišati zahtev po odstopu vodstva hotela in občine, kjer naj bi ponarejali in plačevali sporne stvari. Le ministrica je cilj.

Obe okužbi dokazujeta, da epidemije koronavirusa v državi ni konec in da nihče ni varen. Kaj nas morda čaka, če ne bomo previdni, pa vidimo v Srbiji, Bosni in Hercegovini, na Kosovu, v Makedoniji, kjer so stvari oblastem precej ušle iz rok. O vse več okužbah poročajo tudi iz sosednje Avstrije. In še vrste bližnjih držav. Da bodo posledice v vsakem primeru hude, pa kažejo podatki o rekordnem znižanju gospodarske dejavnosti v ZDA in Nemčiji. V dveh velikih motorjih zahodnega sveta.

A pri nas že nekaj časa glavna zgodba ni to dogajanje, pomembna je le še ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec, ki vodi DeSUS. Pred njo pa je bil podobna tarča gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki vodi SMC.

S Pivčevo se mediji ukvarjajo dobesedno za nekaj sto evrov. Pred računom za toliko hotelskih stroškov so ji očitali, da naj bi z otroki od podjetja Vinakoper, ki ga je tudi obiskala, pridobila korist približno enake dimenzije iz narezkov in terana. Še pred tem pa je bilo na naslovnicah medijev, da ji množično izrekajo nezaupnice v regionalnih odborih.

A po teh nezaupnicah se je pokazalo le, da ni bilo nezaupnice. In da medijem ni dobro preveč verjeti.

V najbolj levih medijih pa že ugibajo, ali je ministrica poravnala vse stroške za urejanje pričeske pri svojem frizerju. Kar je vsakič tudi vsaj nekaj deset evrov.

Preprosto je preveč lepo urejena vsakič, ko se pojavi kjerkoli. Tega z ministrsko plačo že ni mogoče poravnati.

Vsak teden državo pretrese nova zgodba o par deset ali celo sto evrih.

Kako nenavadno je, to pokaže primerjava z dogajanjem v času prejšnje vlade. Takrat je Bojan Požar razkril ugotovitve nadzora gospodarskega ministrstva, ki ga je vodil Zdravko Počivalšek (SMC), o nenavadnem poslovanju Klavdije Markež pri porabi evropskega denarja, v katerega je bila z zasluženimi več deset tisoč evri vpletena tudi Pivčeva.

Foto: STA

Čeprav je šlo za vsaj stokrat večje vsote spornih nakazil, to takrat ni bila glavna zgodba naših medijev in ni bilo na naslovnicah cele tedne. Takratni premier Marjan Šarec Pivčeve ni odstavil in tudi SD, ki jo je vodil še Dejan Židan, ni izstopala iz koalicije z ministrico.

Pa je bilo zanimivo. Evropski denar je obračala nekdanja ministrica za izobraževanje, ki je v vladi Mira Cerarja to postala za nekaj dni po padcu Stanislave Setnikar, ki so jo odnesli dodatki, ki jih je prej dobivala kot profesorica.

Pri Setnikarjevi ni šlo za nekaj sto evrov.

Šlo je za slabega pol milijona evrov. V desetih letih. Več kot tisočkrat več.

Markeževa, ko je bila izvoljena, se v vladi ni niti prav pojavila. Novinarji, a spet ne velikih medijev, so razkrili, da je njeno magistrsko delo čisti ponaredek. Magisterij se v javnem sektorju splača. Ni šlo le za sto evrov. To je bilo prehudo celo za moralno vlado Mira Cerarja v prejšnjem mandatu.

SD ni plačala sto tisoč evrov računov

Je pa še dodatna dimenzija.

Pivčevo bi iz opozicije in dela medijev danes odstavili, ker so zaznali korupcijo, ker ni plačala nekaj sto evrov računov. Marjan Šarec je po volitvah pred dvema letoma sestavil manjšinsko vlado z SD Dejana Židana, ki je bila znana po tem, da ni plačala več kot sto tisoč evrov računov volilnih kampanj.

So se mediji takrat enako razpisali o korupciji in koncu pravne države na najvišji ravni?

Kje neki.

Večina medijev je tisto koalicijo povsem neprikrito podprla in še črhnili niso o neplačanih računih.

So Šarca motili neplačani računi in je zaradi korupcijskih tveganj zavrnil vstop SD v koalicijo?

Niti slučajno.

Vseh teh starih računov za kampanje še do začetka letošnjega leta iz SD niso plačali.

Čeprav vsota za resno stranko ni velikanska. SD, ki jo po odstopu Židana začasno vodi Tanja Fajon, je do začetka letošnjega leta ostalo še 33.837 evrov neplačanih računov za davne volilne kampanje.

Pa protestniki, ki še kar paradirajo ob koncih tednov po Ljubljani, nič ne vpijejo, kako so se SD razrasli neplačani računi in kako je to konec pravne države. Če ne še kaj hujšega.

Je pa o pravni državi veliko povedalo upravno sodišče, ki je ta teden ugodilo pritožbi Matjaža Medveda, ki ga je vlada Janeza Janše aprila razrešila kot nadzornika javne RTVS. Tam je zastopal prejšnjo vlado.

Upravni sodniki so z začasno odredbo, dokler ne presodijo, Medveda vrnili za nadzornika. Ob njem pa še Ireno Ostrouško in Petro Majer. Iz nadzornega sveta pa po nekaj mesecih odstavili Boruta Rončevića, Antona Tomažiča in Draga Zadergala.

Medved je bil iz istega nadzornega sveta razrešen že leta 2012, ko je oblast tudi prevzel Janez Janša. Sodni spori o enakih dilemah so bili že takrat in vrhovno sodišče je takrat odločilo, da biti član nadzornega sveta RTVS ni posebna pravica posameznikov, ki bi jo sodišče ščitilo v primeru predčasne razrešitve.

Takrat je sodišče zavrnilo tudi predloge za začasno zadržanje.

Zdaj pa je upravno sodišče odločilo obratno.

Zakaj so se odločili za spremembo, v sodbi niso pojasnili.

Lahko pa ugibamo: razlog je političen.

Medveda zaščitili kot Shamieha

Na enak način so na upravnem sodišču z začasno odredbo, ki je od notranjega ministrstva zahtevalo dodatne postopke, nekoč že zaščitili Ahmada Shamieha pred vrnitvijo na Hrvaško. Sirskega migranta so takrat gostili v prostorih SD v državnem zboru, da ga notranje ministrstvo ne bi vrnilo na Hrvaško.

Foto: Ana Kovač

Vrhovni sodniki Peter Golob in člana Erik Kerševan in Brigita Domjan Pavlin so pozneje presodili, da so na upravnem sodišču predsednica senata Darinka Dekleva Marguč in sodnika Irena Polak Remškar in Boštjan Zalar ravnali v nasprotju z zakonskimi pooblastili in napačno, njihovo odločitev, da notranje ministrstvo Ahmada še ne sme vrniti na Hrvaško, pa razveljavili.

A to je bila le na videz klofuta vrhovnega sodišča upravnemu.

Cilj so na nižjem sodišču namreč dosegli: vrnitev Ahmada so onemogočili. Njihova je objavljala. Za vedno.

Podobnemu scenariju bomo najbrž priča zdaj. Vrnitev starih nadzornikov, ker bo spor najbrž trajal nekaj časa, bo pomenila, da je upravno sodišče levici zagotovilo nadpovprečno zastopanost v nadzornem svetu.

To je še posebej zanimivo, ker je ta tam zadnja leta že preveč zastopana.

Ob štirih vladnih je tam še pet nadzornikov, ki jih imenuje državni zbor, ki bi morali po zakonu odsevati zastopanost strank v državnem zboru. A SDS med petimi nadzorniki nima predstavnika, čeprav je to stranka z daleč največ poslanci.

Razlog za to je, ker je levosredinski del parlamenta, ki je imel v času vlade Marjana Šarca in Mira Cerarja večino, pri imenovanjih goljufal. Ravnali so očitno in namerno nezakonito.

Mediji so molčali, protestov ni bilo, sodišče pa je odločilo, da ne bo posredovalo z začasno odredbo ali sodbo v prid SDS. Kot je zdaj v prid levice.

V nadzornem svetu RTVS zdaj zaradi tega daleč največja stranka v državnem zboru sploh ni zastopana.

SDS ni ne v kvoti DZ in ne v kvoti vlade, ki jo vodi.

Ne morejo in ne smejo sodelovati v nadzoru finančnega poslovanja. Morali pa bi poskrbeti za financiranje. Za denar. Za krepko več kot sto milijonov evrov, ki jih plačamo s prispevkom za RTV in na druge načine.

Kar je čisto drugih dimenzij kot sto evrov hotelskih stroškov, s katerimi se enostransko nadzorovani mediji na vso moč ukvarjajo pri Aleksandri Pivec in njenih otrocih.