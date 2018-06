Gams odgovarja Mazziniju: Napadi na znanost so pot v mračne čase

Najprej čestitke Siol.net za svobodo govora. Ste prvi, ki ste presekali blokado mojih odgovorov, pa sem drugje poskusil nekajkrat.

Glede dejstev – zakaj ne bi pogledali dveh virov: Posvet o predlogu novega zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnost in Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda? Ali primerno in dostojno zagovarjam znanost, stroke, ženske …? Od enajstih posvetov pri 40 državnih svetnikih sem torej organiziral dva. Pripravljam pa še tretjega na temo diskriminacije žensk, prekarstva, mladih itd.

Za omenjene teme me je shecal tudi Miha, ki je omenil, da to so pomembni problemi. Se strinjam in hvala za pobudo. In brez kakršnekoli slabe misli – dragi Miha, bi bil pripravljen priti in povedati kaj na to temo kot eden od govorcev? Karkoli si kdo misli o tebi (upam, da tudi o meni), nihče ti ne more očitati pomanjkanja sposobnosti in globine misli. (Drobna opomba: bi bilo pa vseeno lepo, če bi bila debata bolj vsebinska.)

Ima še kdo kakšno dobro idejo za prihajajoči posvet? Poznate kakšno primerno temo, govorko oziroma govorca?

Upam, da smo razčistili, da nisem homofob. Moj vzornik na službenih vratih je homoseksualec, ki je bil zaradi tega miselno in spolno kastriran z agresivno kuro z zdravili in je naredil samomor. Kdor ne pozna računalniškega Einsteina, naj vpiše v Google in bo opazil tudi moje prispevke ob stoletnici njegove smrti. Da nisem slovenski ali evropski ali katerikoli nacionalist, se vidi recimo iz dejstva, da sta bila dva moja mlada raziskovalca izven Slovenije in eden od njiju je dobil nagrado v nekdanji jugoslovanski republiki. Da sem vsaj tisočkrat rekel, da je treba vse, moške in ženske, bolje izobraževati, dati več denarja za znanost in šolstvo itd. Kako bi lahko sovražil ženske in mlade, če za njih pripravljam posvet …. da se ne ponavljam.

V zadnjem odgovoru pravzaprav ni bilo kaj prida novih argumentov. Morda eden, da omenjam diagram, ki prikazuje distribucijo inteligence. Ta slika in argumenti, povzeto iz svetovne literature in Wikipedije v mojem poglavju o ograjevanju stroke od ideologij (pol prazen kozarec politik vidi kot skoraj praznega ali polnega; vojna napoved znanosti s strani ideologij, etika v znanosti), sovpada z naslednjimi koncepti: Čeprav je 1 in 1 enako 2 in se znanost ne boji ničesar raziskovati, ima tudi znanost svoje limite, recimo nasilne eksperimente na živalih. V današnjem času je recimo ena meja IQ in rase in študij IQ in spola. Obstaja vrsta strokovnih objav in tudi v Wikipediji najdemo vrsto teorij na to temo (tu ni časa niti za kratek pregled), se je pa treba zavedati, da se o takih zadevah ni primerno pogovarjati v javnosti, ker se prehitro vzbudijo negativni odzivi.

Primer je trditev: ogromno belcev je pametnejših od mene, a še bistveno več nebelcev. Strokovno to drži, da se celo izračunati številke po Gaussovi krivulji, nima pa smisla govoriti takih stvari v javnosti. Poleg tega je inteligenca kot marsikatera druga lastnost le ena komponenta človeka in je le statistično vezana na uspeh. Vseeno pa je statistično močno povezana z vrsto atributov kot večjo plačo, manj zaporov in celo ločitev (preverite v Wikipediji). Vse te teme so neprimerne za javno debato, ker bodo slej ko prej koga zmotile, pa čeprav vse znanstveno drži. Še posebej v današnjih časih, ko nas ideologija in mediji potiskajo nazaj v stare čase, ki niso bili ravno dobri glede svobode govora, medčloveških odnosov in še marsičesa.

Glede pripombe o IQ belcev ali Evrope ali moških pa na hitro strokovno le tole (s tem se srečujemo predvsem pri predmetu Kognitivna znanost, vse tu postavljene trditve pa so preverljive v Wikipediji): Vzhodni Azijci so vodilni, belci drugi. Prve so države kot Kitajska, Slovenija je med dobrimi v Evropi, na nivoju držav EU. Po kvaliteti življenja je Slovenija v 2017 na 21. mestu. Zanimiva je primerjava inteligentnosti moških in žensk. So določene manjše razlike, genetsko-evolucijsko pogojene, a kakšne pomembne razlike ni. Kako ta teorija sovpada s teorijo o korelaciji med velikostjo in inteligenco? Velikost je faktor pri istem spolu. Ženske so v povprečju manjše in imajo v povprečju manjše možgane in srce, zato skoraj nikoli ne presajajo ženskega srca v moško telo. Imajo pa gostejše možgane, tako da so razlike nesignifikantne.

Nazaj na temo inteligence – zanimive so študije inteligence živali in kako se ugotovitve z leti spreminjajo. Npr. ali so pametnejše mačke ali psi? Psi so v principu večji, imajo večje možgane in zato so nekajkrat tekom let ugotovili, da so psi pametnejši. A vmes so nekajkrat ugotovili, da so mačke pametnejše, ker imajo gostejše nevrone. Skratka, velikost je dokaj nezanesljiv atribut, saj npr. večje živali niso po definiciji pametnejše. Konec koncev imajo kiti precej večje možgane kot mi.

Na posvetu o demografiji smo spet razbijali tabuje, kot rad počnem že desetletja. Ste vedeli, da je vrsta študijev pokazala upadanje semenčic pri mladih moških, pa so jih mediji po vrsti izsmejali in jih napadali, dokler ni neki Izraelec združil dovolj meritev v skupno nesporno objavo lani? Število semenčic je v 50. letih v Evropi in Ameriki upadlo za 60 odstotkov, pa vseeno se o tem ne govori. Se ignorira. Se napade tiste, ki tovrstne raziskave omenjajo. Ima kdo kakšno teorijo, zakaj? Ali je kaj podobno temu, kar se dogaja z mano? Mislim, da povezava je in sem jo predstavil tudi v predzadnjem odstavku prejšnjega prispevka.

Na koncu še enkrat – napadi na znanost so pot v stare mračne čase. Obžalovanje vreden nivo je bil, ko je nekaj medijev povzelo potvorjene izjave, javnost pa si ni šla ogledat posnetkov. Prosim, poglejte si jih in si ustvarite svoje mnenje na osnovi dejanskih informacij in ne podtikanj in laži. Kvečjemu en stavek je bil sporen – pri omembi korelacije med emancipacijo žensk in rodnostjo, kjer mi v časovni stiski žal ni uspelo povedati, da je ženska emancipacija pomemben dosežek moderne družbe, tako kot je npr. podaljšana življenjska doba. Zato sem se že javno opravičil in se tudi na tem mestu. Ni bilo namerno.

Celo iz tega problema pa se da potegniti pozitivne popravke – po pobudi za analizo prekarstva in diskriminaciji žensk bom o tem pripravil posvet v državnem svetu. Hvala za dobre ideje. Še enkrat – o marsikaterih vprašanjih, npr. koristnosti šolanja žensk in moških, sem se izrazil tisočkrat in nekaj besednih nespretnosti ne bi smelo biti izgovor za napad na znanost. Ali bomo morali paziti na vsako besedo – pa saj nismo v Stalinovi Rusiji? Ali pač smo na takem nivoju kot nekoč in policaji neoliberalnega globalizma iščejo možnosti podtikanja in degradiranja vseh, ki razbijajo dogme glede demografije, globalnega segrevanja, cepljenja in podobnih zadev?

Je smisel življenja v tem, da napadamo drug drugega, ali v kvalitetni izmenjavi pogledov in v medsebojnem spoštovanju?