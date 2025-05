Moč brez mišic: zakaj svet krojijo pripovedovalci

Medtem ko so oči sveta uprte v dramatične točke trenja med velesilami, se je vojna med Indijo in Pakistanom – že dolgo vroča pod površjem – skoraj neopaženo začela in končala. V ozadju dolgoletnega konflikta, ki redko izbruhne v odprt spopad, stoji hladna logika vzajemno zagotovljenega uničenja, ki izvira še iz časov, ko so veljale drugačne družbene zakonitosti. Obe državi posedujeta jedrsko orožje, kar pomeni, da bi vsak resnejši napad pomenil tudi samouničenje. Ironično je najmočnejše orožje tisto, ki preprečuje njegovo uporabo.