Dragi predsednik, spregovorite, prosim, za Jakova Faka #kolumna

Spoštovani gospod Predsednik Republike,

pišem Vam zato, da bi Vas spodbudil, da čim prej spregovorite za slovenskega biatlonca Jakova Faka, kandidata za zastavonošo na otvoritveni slovesnosti na bližajočih se zimskih olimpijskih igrah v južnokorejskem Pjongčangu, ki je od te kandidature zaradi nedopustnih odzivov odstopil.

Vsesplošna podpora slovenskemu olimpijcu v odziv na nestrpne pozive o njegovi neprimernosti za to vlogo je velika dobrina družbe, na katero smo lahko ponosni.

Manjka celovit odziv institucij, ki bi izrazile podporo po rezultatih v minulih letih najboljšemu slovenskemu športniku na bližajočih se zimskih olimpijskih igrah in združile javnost. Zato Vas prosim, spregovorite in sporočite državljanom Slovenije, da ideja te države ni rasa, ampak izraz vrednot, med katerimi je odprtost in strpnost ter povezanost za skupne dosežke na najvišjih mestih.

Zamišljam si, da je tudi Vas minuli konec tedna vznemirila vest o tem, da je slovenski olimpijec Jakov Fak odstopil od kandidature za zastavonošo v Pjongčangu, zato ker se je umaknil nestrpnim javnim in osebnim napadom, med katerimi sta bila po poročanju medijev tudi dva telefonska klica.

Vsi vemo, da biatlonec Jakov Fak od leta 2010 nastopa za slovensko biatlonsko reprezentanco in je z dvema naslovoma svetovnega prvaka in še številnimi zmagami v svetovnem pokalu poskrbel za največje uspehe v tem športu v zgodovini naše države in slovenskega biatlona sploh. Za rodno Hrvaško je kolajno ta vrhunski tekmovalec iz Mrkopalja pri Delnicah ob hrvaško-slovenski meji že osvojil, bronasto, na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010. Po tem uspehu pod zastavo rodne domovine pa je prevzel slovensko državljanstvo in odtlej nadaljuje pot slovenskega biatlona, s katerim je tesno povezan že celotno športno pot.

Odziv javnosti na njegov odstop od kandidature nosi jasno sporočilo podpore slovenskemu olimpijcu in veseli smo lahko, da je tako. Saj očitno živimo med v sredini, ki prepoznava vrednost v vrhunstvu posameznikov, kot je Jakov Fak, in jih z dobrodošlico sprejema medse, se veseli njihovih uspehov in jih spodbuja. Na poseben način smo lahko pomirjeni, da smo prav na dan spomina žrtev holokavsta in v času o marsikje v Evropi in v svetu vrednote strpnosti in odprtosti do drugih popuščajo, glasovi nestrpnosti, delitev in izločanja pa dvigujejo glas, doživeli tako nedvoumno opredelitev večine v podporo slovenskemu olimpijcu.

Prišli so in še prihajajo prek medijev in tudi prek aplavzov in osebnih stiskov rok, ki jih je v teh dneh ob zadnjih treningih na Pokljuki lahko doživel Jakov Fak, le nekaj dni pred odhodom na olimpijske igre. Ponosni smo lahko na vse tiste ko so se odzvali na ta dogodek in spodbudili slovenskega športnika pred njegovim največjim preizkusom kariere. Med njimi so bili med prvimi vodja slovenske olimpijske odprave in nekdanji svetovni prvak v smučarskih skokih Franci Petek, vodja panoge za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije Janez Ožbolt, zastavonoša iz Sočija 2014, hokejist Tomaž Razingar, pa smučarka Ilka Štuhec in številni drugi sedanji in nekdanji slovenski vrhunski športniki.

Po twitterju sta med prvimi Faku izrazila podporo tudi predsednik vlade dr. Miro Cerar in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič.

Prepričan pa sem, gospod predsednik, da je še umanjkal zadosten odziv Olimpijskega komiteja Slovenije, ki se je tudi odločil, da izbere zastavonošo z glasovanjem navijačev med tremi kandidati. Ob takem zapletu ta ni poklican le za komentiranje ali izražanje mnenja o dogodku, ampak za to, da nedvoumno zaščiti reprezentanta in reprezentanco v celoti.

In še: za preseganje tega zapleta ne zadošča odziv prek twiterja. Državljani potrebujejo Vaše sporočilo. Zaslužijo si razumeti, kdo lahko nosi slovensko zastavo, od Vas, gospod predsednik. Zaslužijo si potrditve, da tisti, ki je slovenski državljan po izbiri, ni nič manj vreden od tistega, ki je tak rojen.

Zaslužijo si slišati, da živijo v družbi, ki je gostoljubna in medse sprejema ljudi od drugod, ki, tako kot Jakov Fak, nedvoumno dokazujejo, da so njen del in si v njenem, kot tudi v lastnem imenu prizadevajo za svoje največje dosežke in prispevke ter jih delijo z drugimi sodržavljani. Ljudje si zaslužijo zagotovila, da smo vsi skupaj sposobni deliti domovino z njimi.

Spoštovani Predsednik Republike, zato je potreben Vaš odziv in beseda vseh poklicanih inštitucij: Vlade, Ministrstva in OKS, da nedvoumno in skladno pojasnijo, da je vsak državljan enak drugemu. Zato si Jakov Fak si zasluži Vašo podporo tako in z njim vsi športniki, ki bodo zastopali Slovenijo v Pjongčangu.

Zato Vas prosim, gospod predsednik, da spregovorite, in pozovete tudi druge institucije, da opravijo svojo dolžnost. Kot Predsednik Republike ste državljankam in državljanom neštetokrat z zgledom pokazali, kako lahko pod eno zastavo vsi bodrijo svoje predstavnike v športu in v drugih sferah. S slovenskimi športniki ste bili velikokrat na tribunah tudi takrat, ko so bili aplavzi daleč in ko jim je bilo težko.

Dosledno in angažirano si prizadevate za dobre odnose s sosedi in ste aktivni zagovornik strpnosti, spravnih dejanj in še tesnejšega evropskega povezovanja. Zato Vam zaupam, da bo prav, ko boste spregovorili v podporo Jakovu Faku. Pravzaprav si zamišljam, da le zbirate besede, da Vas bo lahko čim bolje razumelo čim več ljudi. Ne morem zamisliti, da Vaš glas ne bi bil slišan.

Dragi predsednik, hvala Vam za Vaš odziv že vnaprej.