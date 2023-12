SDS po Logarjevem odzivu: Orkester še naprej igra usklajeno

V poslanski skupini SDS ob razburkanih odnosih med stranko in njenim poslancem Anžetom Logarjem o njegovem političnem dogajanju zatrjujejo, da slednje na vzdušje v stranki ne vpliva, orkester SDS pa da še naprej igra usklajeno. A hkrati poudarjajo, da mora tako stranka kot javnost vedeti, kakšni so nadaljnji Logarjevi politični načrti.

Ob robu današnje izredne seje DZ namreč še vedno odmeva v sredo sporočena ocena SDS, da ne obstaja več dvom, da njihov poslanec Logar ustanavlja lastno stranko. Njegove izključitve iz stranke ali poslanske skupine sicer niso predlagali, a so obenem sporočil, da Logarjeve nastope odslej v SDS štejejo za stališča stranke v nastajanju.

Logar in Janša sta nato polemiko o Logarjevem političnem udejstvovanju in njegovem društvu Platforma sodelovanja nadaljevala še na družbenih omrežjih. Logar je poudaril, da glede političnega udejstvovanja zunaj stranke SDS ni sprejel nobene odločitve. Distanciranje SDS od njegovih nastopov pa je označil za prekomerno in nesorazmerno.

Janša pa je odvrnil, da izvršilni odbor stranke ni sprejel nobene odločitve, temveč le ugotovil dejansko stanje. Sam tako ne vidi problema, če Logar v naslednjem letu ne bo ustanovil nove stranke in bo o tem pravočasno obvestil tudi SDS. V nasprotnem primeru pa se odziv Logarja ne bo dobro postaral, oziroma se bo izkazalo, da gre zgolj za zavajanje javnosti, je ocenil prvak SDS.

SDS igra svojo glasbo naprej

V vrstah poslanske skupine pa danes zatrjujejo, da v javnosti predstavljena stališča prvaka stranke in poslanca Logarja na vzdušje v stranki ne vplivajo. "Naše sporočilo je bilo korektno. V SDS bi radi razčistili situacijo, da dejansko vemo, kje smo," je danes dejal poslanec SDS Rado Gladek. Ocenjuje, da si tako javnost kot stranka, v kateri da z Logarjem korektno sodelujejo, zaslužita vedeti, kakšni so njegovi načrti za nadaljnjo politično pot.

"Orkester SDS igra svojo glasbo naprej," pa je komentiral njegov strankarski kolega Andrej Kosi. O tem, ali je možno, da bi "orkester kmalu ostal brez solista", pa je po njegovem mnenju za zdaj prehitro govoriti.

Medtem ostali politični akterji dogajanje v največji opozicijski stranki spremljajo zadržano. Z izjemo SD so nekaj skepticizma do resničnosti razhajanj med SDS in Logarjem v ostalih parlamentarnih strankah izrazili že v sredo. Tudi minister za gospodarstvo iz vrst SD in dolgoletni vodja poslanske skupine Matjaž Han je danes dejal, da težko komentira, kakšne poteze bodo v prihodnje potegnili v SDS. "Če bo nastala nova stranka, bo pač nastala nova stranka. Na levi sredini nastane vsake par let," je dejal. A kot je še dodal, v politiki ne sme biti zamer. Ob gojenju teh in nereševanju zadev za naprej ne moreš biti politik, je sklenil.