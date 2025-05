Risi vedo, kaj popraviti, opoldne z ranjenimi Slovaki

Slovenska hokejska reprezentanca ob 12.20 igra drugo tekmo na svetovnem prvenstvu elitne skupine. V skupini A v Stockholmu ji nasproti stoji Slovaška. Izbranci Eda Terglava so v soboto na prvi tekmi s Kanado izgubili z 0:4, a pustili dober vtis. Morajo pa igrati bolj disciplinirano, z manj prekrški, saj so Kanadčani tri gole dosegli z igralcem več.

Slovaki svetovnega prvenstva na Švedskem niso začeli najbolje, saj so jih v petek v uvodni tekmi premagali gostitelji Švedi s 5:0.

Tekma Slovenije in Slovaške v Stockholmu je skupno 16. medsebojna. Na dosedanjih na prvenstvih in prijateljskih je precej boljša Slovaška, saj ima Slovenija le dve zmagi po rednem delu in eno po podaljšku, a sta med njimi dve olimpijski iz let 2014 (3:1) in 2018 (3:2), v zadnjem medsebojnem obračunu na SP v Rigi pred dvema letoma pa je Slovaška zmagala tesno z 1:0.

Slovenija se je na prvi tekmi v soboto s Kanado predstavila s solidno predstavo, a so možnosti za kaj več Slovencem odnesli preveč izključitev in trije prejeti goli ob igralcu manj na ledu. "Veliko je bilo igre v naši obrambni tretjini. V igri 5-5 smo dobili samo en gol, kar je pozitivno, videli smo, da lahko odigramo. Fantje so pokazali pravi značaj. Slovaška je ekipa, kije odigrala slabšo prvo tekmo, jutri bodo želeli začeti dobro, imeli so prost dan. Moramo biti pripravljeni že na začetku," je tekmo s Slovaško napovedal selektor Edo Terglav.

Po nedeljski tekmi bo imela Slovenija prost dan, v torek popoldne pa jo čaka obračun z Latvijo.

SP v hokeju, 3. dan:

Nedelja, 11. maj:

Lestvici: