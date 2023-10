V strnjenem naselju se je odločil za intenzivno živinorejo. Sosedje pa?

Sosed je pred nekaj leti začel dejavnost intenzivne živinoreje na svojem posestvu v neposredni bližini naše hiše. Z to dejavnost nismo podali nobenega soglasja (verjetno ga tudi ni potreboval?). Zaradi njegove dejavnosti se je kakovost življenja pri nas bistveno znižala: zaradi neprijetnih vonjav večinoma ni mogoče sušiti perila zunaj, družinsko kosilo na terasi pa je postalo utopija. Ob tem sosed občasno tudi izliva gnojevko na sosednje travnike tudi sredi poletja ob visokih temperaturah, tako da tudi po ves teden ni mogoče prezračiti stanovanja. Ob tem moram omeniti tudi hrup s traktorji, tudi v nočnem času, ter splošno neurejenost okolice kmetije. Opozoril in prošenj sosedov žal ne upošteva. Zaradi njegove dejavnosti in stanja v okolici se je v resnici znižala tudi vrednost naše nepremičnine oziroma bi jo bilo skoraj nemogoče prodati, saj si nihče ne želi nepremičnine v takšni okolici (izkušnja naših drugih sosedov). Kakšne pravne možnosti imamo na razpolago za ureditev ali vsaj izboljšanje tega položaja?

Pravnik na dlani odgovarja:

Gre za zelo zanimivo tematiko. Lastninska razmerja na nepremičnih in premičnih stvareh ureja stvarnopravni zakonik, ki obravnava tudi primere rabe zemljišča.

Načeloma kmet, ki opravlja kmetijsko dejavnost, od sosedov ne potrebuje posebnih soglasij. Iz vašega vprašanja izhaja, da ste bili na lokaciji že pred tem, ko je sosed začel dejavnost intenzivne živinoreje v neposredni bližini vaše hiše.

Stvarnopravni zakonik v 73. členu določa, da morajo lastniki nepremičnin zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin lastninsko pravico izvrševati na način, da se medsebojno ne vznemirjajo in si ne povzročajo škode. V drugem odstavku je določeno, da se morajo pravice, ki omejujejo lastninsko pravico soseda ali sosednje nepremičnine, izvrševati pošteno v skladu s krajevnimi običaji in na način, ki najmanj obremenjuje lastnika nepremičnine.

V 75. členu stvarnopravnega zakonika pa je določeno, kaj je prepovedana imisija. Lastnik nepremičnine mora opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njegove nepremičnine ter otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen nepremičnine ter na krajevne razmere običajna ali povzroča znatnejšo škodo – prepovedana imisija.

Sicer niste zapisali, ali je v bližini še kakšen sosed, ki ga motijo imisije s parcele soseda, ki se ukvarja z intenzivno živinorejo. Če obstaja še kakšen tak sosed, predlagamo, da se združite in poskusite skupaj ukrepati.

Možnosti je več, in sicer lahko najprej samo najamete nekoga, ki izvaja merjenje imisij hrupa in vonja. Izvajalec lahko naredi izmere in tako boste ugotovili, ali hrup in smrad presegata dovoljene količine. Ministrstvo za okolje in prostor je izdelalo strokovne podlage za vzpostavitev sistema za obvladovanje obremenjenosti zunanjega zraka z neprijetnim vonjem, vendar do zdaj Slovenija ustreznega predpisa še ni sprejela.

V svojem primeru torej lahko zoper soseda, ki izvaja intenzivno živinorejo, zaradi neprijetnih vonjav vložite ustrezno tožbo, v kateri boste zahtevali zmanjšanja motečih dejanj.