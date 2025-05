Gursov izračun nepremičnin: realen ali "zgrešen"?

Skoraj vsak deseti Slovenec je v ponedeljek že pred deseto uro dopoldan na spletnih straneh Geodetske uprave (Gurs) preverjal, koliko je po mnenju državnih geodetov vredna njegova nepremičnina. Kot so sporočili z Gursa, se je od oktobra lani – ko je bil opravljen poizkusni izračun vrednosti – nepremičninsko premoženje Slovencev in Slovenk povečalo za skoraj osem odstotkov. V Sloveniji je torej po mnenju državne agencije za 298 milijard evrov nepremičnin.

Vendar, ker je vsaka stvar – pa tudi nepremičnina – vredna točno toliko, kot je nekdo zanjo pripravljen plačati, smo Gursove izračune primerjali z dejansko opravljenimi posli. Številke, ki jih je Gurs po tehničnih težavah predstavil ta teden, izražajo vrednosti nepremičnin na presečni datum 1. januar 2025. Zato smo primerjali naključno izbrane posle s stanovanji po Sloveniji, ki so novega lastnika dobili največ deset dni pred 1. januarjem.

Geodetska uprava RS (GURS) bo še ta teden začela pošiljati zbirna potrdila lastnikom nepremičnin z novo posplošeno vrednostjo posameznih enot. Postopek bo trajal do konca maja. Tisti, ki imajo v lasti več kot 100 enot vrednotenja, bodo prejeli le obvestilo z navodili za vpogled v aplikaciji Osebni vpogled v vrednosti nepremičnin.

To pravijo številke

Analizirali smo torej 30 poslov z nepremičninami, ki so bili vpisani v Evidenco trga nepremičnin (ETN) v obdobju od 20. decembra 2024 do 1. januarja 2025. Da bi dobili boljšo predstavo, smo za primerjavo uporabili samo stanovanja in le preproste nepremičninske posle – to pomeni, da smo v primerjavo vključili le posle, v katerih je lastnika zamenjalo samo stanovanje, brez garaž in drugih delov zgradb, ki se sicer velikokrat prodajajo skupaj s stanovanjsko nepremičnino.

In kaj pravijo številke? Kot je razvidno iz spodnje tabele, so odstopanja med vrednotenjem Gursa in realizirano prodajno ceno pri več kot polovici poslov le malo nad ali pa pod deset odstotki. Ekscesne razlike – več kot 50-odstotno odstopanje – so bile zaznane le v dveh primerih oziroma šestih odstotkih vzorca. Iz tega lahko sklepamo, da je model Gursa v večini primerov "dobro" izračunal vrednost nepremičnine.

Je imel kupec srečo?

Stanovanje velikosti 49 kvadratnih metrov neto tlorisne površine v večstanovanjski zgradbi v Trzinu. Gurs meni, da je vredno 156 tisoč evrov, kupec pa je 24. decembra lani zanj odštel 91 tisočakov. Je imel kupec srečo?

Lahko se pojavlja tudi netočnost v bazi ETN, torej na strani vrednosti transakcij realiziranih poslov. Tako lahko recimo prodajalci v kupoprodajno pogodbo zapišejo nižjo vsoto (del kupnine na primer dobijo v gotovini), kot so jo kupci v resnici plačali. Zakaj prodajalci to storijo, sicer lahko le ugibamo. Ali pa sta se kupec in lastnik dogovorila in si del kupnine "izmenjala pod mizo", da bi plačala manj davka na promet nepremičnin?

Razlogi za odstopanja med oceno državnih geodetov in dogajanjem na trgu so sicer lahko tudi na strani Gursa. Lahko gre za nepopolne ali napačne podatke v zemljiški knjigi in drugih bazah, ki so osnova za izračun vrednosti. Tudi zato Gurs vse poziva, naj oddajo pripombe na vrednotenje njihovih nepremičnin.

Če podatki o nepremičnini v evidenci ustrezajo dejanskemu stanju, vendar lastnik meni, da vrednost bistveno odstopa od tržne, lahko lastniki predlagajo spremembo. Vendar mora posplošena vrednost odstopati za več kot 20 odstotkov ali 200 tisoč evrov.

Če imate dodatna vprašanja glede vrednotenja vaše nepremičnine, se lahko obrnete na Gurs prek brezplačne številke 080 10 66 in e-naslova klicnicenter.gurs@gov.si.