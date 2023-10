Lastnik starega stanovanja bi rad obnovo naprtil najemnikom

Stanovanje kjer smo v najemu je nujno potrebno prenove. Lastnik je to prelagal več kot pol leta, ko pa smo se soočili z njim, nam je dal izredno odpoved pogodbe in trdi da smo povzročitelji škode in obrabe v stanovanju. Sicer je res da smo za določeno obrabo krivi mi, npr. popustil je tečaj na kuhinjskem elementu, ampak ti elementi so predpotopni in brez vrednosti, poleg tega pa je v stanovanju resen problem s plesnijo in druge težave, ki so bile tu že prej. Ali je možno da bi nas okrivili za situacijo in nam naprtil stroške?