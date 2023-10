Je treba zahtevo iz sosednje države za prometni prekršek vzeti resno?

Pred časom sem dobil dopis italijanskega podjetja Nivi z zadevo "neplačevanje cestnine" in s prošnjo, da v 30 dneh plačam 38,09 evra. Prekršek naj bi se zgodil 8. 7. 2014 (!) na avtocesti med Trstom in Trevisom. Dogodka se ne spominjam in tudi ne vem, kako bi se lahko bil izognil plačilu cestnine. Ker mi dopis ni bil vročen osebno niti poslan s priporočeno pošto, sem ga ignoriral. Zdaj sem dobil opomin, tudi z navadno pošto, da naj plačam v 15 dneh 41 evrov. Oba dopisa sta sicer v korektni slovenščini. Zanima pa me, kaj lahko še sledi. Ali so upravičeni, da mi prvo opozorilo pošljejo devet let po storjenem prekršku in z navadno pošto? Ali naj vse skupaj ignoriram?

Ivan Š.