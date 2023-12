Je prodaja idealnega deleža v hiši sploh mogoča "potiho"?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po smrti staršev in starih staršev smo štirje lastniki podedovali hišo v Ljubljani, vsak eno četrtino v idealnih deležih. Jaz bi svojo četrtino prodal, pa me zanima, ali lahko prodam, ne da bi preostale o prodaji obvestil, in kako naj novi lastnik potem uveljavlja svoj delež? Martin Ž.