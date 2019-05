Skupina Telekom Slovenije v prvem četrtletju okrepila čisti dobiček

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju ustvarila 10,09 milijona evrov čistega dobička, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Čisti prihodki od prodaje so na letni ravni upadli za šest odstotkov na 171,96 milijona evrov. Padec prihodkov so v Telekomu med drugim pripisali izpadu prihodkov prodane družbe Blicnet.

Ob današnji objavi poslovnih rezultatov so v Telekomu pojasnili, da prihodki na leti ravni niso neposredno primerljivi, saj ti v letošnjem letu ne vključujejo več prihodkov družbe Blicnet. Nekoliko so bili nižji tudi prihodki mobilnega blaga na končnem trgu in prihodki na veleprodajnem trgu, je Telekom sporočil prek spletne strani Ljubljanske borze.

Uporabniki zahtevajo visoko kakovost storitev

Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) skupine je narasel za osem odstotkov na 56,54 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja (EBIT) pa je okrepil za 15 odstotkov na 11,79 milijona evrov. Za naložbe je Skupina Telekom Slovenije v prvih treh mesecih namenila 27,7 milijona evrov.

V celotnem letu bo čisti dobiček po napovedih dosegel 30,3 milijona evrov, kar je približno toliko kot lani, investicije pa 211,9 milijona evrov.

"Tako na kompleksnem medoperaterskem evropskem trgu in domačem trgu telekomunikacijskih operaterjev se Telekom Slovenije spopada z močno konkurenco, regulatornimi vplivi ter cenovno občutljivimi uporabniki," so pojasnili na Telekomu.

S poslovnimi rezultati se je na današnji seji seznanil nadzorni svet Telekoma Slovenije. Foto: STA

Uporabniki telekomunikacijskih storitev namreč zahtevajo visoko kakovost storitev ter čim nižjo ceno, na trgu pa zaznavajo vedno večjo zasičenost, kar pomeni manjši manevrski prostor za zadržanje obstoječih uporabnikov ter vedno težje pridobivanje novih uporabnikov.

"Za obvladovanje tovrstnih tveganj je potrebno obvladovanje regulatornih ukrepov, ciljno usmerjen in aktiven nastop na trgu, stalno prilagajanje poslovnih rešitev, prilagajanje oz. spreminjanje ponudbe ter uvajanje tehničnih novosti za posamezne skupine in segmente uporabnikov," so dodali.

Matična družba je v medletni primerjavi čisti dobiček povečala za 30 odstotkov na 12,63 milijona evrov, medtem ko so čisti prihodki od prodaje upadli za pet odstotkov na 156,88 milijona evrov. EBITDA je bil večji za 13 odstotkov in je dosegel 49,94 milijona evrov, dobiček iz poslovanja se je povečal za 24 odstotkov na 13,31 milijona evrov.