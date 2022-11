Zdaj je potrjeno: Nemčija podaljšuje obratovanje treh jedrskih elektrarn

Nemški poslanci so danes potrdili spremembe zakona o jedrski energiji, na podlagi katerih bodo preostale tri jedrske elektrarne v državi lahko obratovale do 15. aprila 2023. Vlada v Berlinu želi s podaljšanjem obratovanja jedrskih elektrarn zagotoviti oskrbo z električno energijo.

Spremembe zakonodaje je podprlo 375 poslancev, 216 jih je glasovalo proti, 70 poslancev pa se je glasovanja vzdržalo.

Za podaljšanje obratovanja jedrskih elektrarn Isar 2, Neckarwestheim 2 in Emsland so se izrekli poslanci treh koalicijskih strank, torej socialdemokrati (SPD), liberalci (FDP) in Zeleni. Poslanec SPD Carsten Traeger je odločitev označil za odgovorno in dodal, da bo postopno opuščanje jedrske energije potekalo po načrtih.

Opozicijski krščanski demokrati (CDU/CSU) so izrazili nasprotovanje spremembam zakona in opozorili, da je vlada komaj dosegla soglasje o tem vprašanju. Prepričani so, da bo kratkoročno podaljšanje obratovanja jedrskih elektrarn premalo prispevalo k zagotavljanju cenejše elektrike in varnosti oskrbe z energijo.

V poslanski skupini CDU/CSU so zato predlagali podaljšanje življenjske dobe zadnjih treh nemških jedrskih elektrarn vsaj do konca leta 2024, obenem pa tudi obsežno širjenje obnovljivih virov energije.

Poslanec Levice Ralph Lenkert je opozoril zlasti na nevarnosti jedrske energije. "Človeška napaka pri obratovanju je vedno mogoča. Poglejte Černobil," je po navedbah dpa zatrdil Lenkert.