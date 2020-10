Gašpar Gašpar Mišič brez slabih 760 tisočakov odpravnine

Koprsko višje sodišče je zavrnilo pritožbo Gašparja Gašparja Mišiča na odločitev okrožnega sodišča, ki je zavrnilo njegov tožbeni zahtevek o ničnosti njegove druge razrešitve s položaja predsednika uprave Luke Koper in glede njegovega odškodninskega zahtevka v višini 757.388 evrov plus obresti. Sodba je s tem pravnomočna, so sporočili iz družbe.

Kot so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Luke Koper, je višje sodišče pritožbo Gašparja Mišiča zavrnilo in potrdilo sodbo okrožnega sodišča.

Gašpar Mišič je ob nastopu funkcije predsednika uprave Luke Koper podpisal pogodbo o zaposlitvi, v kateri je pisalo, da se izrecno in brezpogojno odpoveduje pravici do uveljavljanja odpravnine ali druge odškodnine v primeru predčasnega odpoklica ali prenehanja mandata iz kateregakoli razloga, piše STA.

Sodišči na prvi in drugi stopnji odločili, da so bili razlogi za njegv odpoklic neresnični

Funkcijo predsednika uprave je nastopil 7. septembra 2013, nadzorni svet pod vodstvom Alenke Žnidaršič Kranjc pa ga je "iz razlogov na strani predsednika uprave" odpoklical 11. aprila 2014. Ker prvič ni bil zakonito odpoklican s funkcije predsednika uprave, ga je novi nadzorni svet 29. decembra 2017 razrešil še enkrat.

Gašpar Mišič se je na razrešitev pritožil, sodišči na prvi in drugi stopnji pa sta odločili, da so se kot neresnični izkazali vsi razlogi za odpoklic: predsednik ni zlorabljal pravice do preglasovanja, ni vsiljeval odločitev za področje drugega člana uprave in ni neustrezno vodil sej uprave.

Luka Koper je nato vložila revizijo proti odločitvam sodišč na prvi in drugi stopnji, vrhovno sodišče pa jima je novembra lani pritrdilo.

Gašpar Mišič je združil vse očitke na račun njegovih dveh razrešitev z iste funkcije, s tožbo pa zahteval 757.000 evrov odškodnine. Gre za razliko med plačo in nagradami, ki bi jih prejel do konca mandata kot predsednik uprave Luke koper, in med plačami, ki jih je prejemal po razrešitvi, še poroča STA.