Kriminalisti pridržali Gašparja Gašparja Mišiča

Kriminalisti danes v prostorih Občine Piran in občinskega komunalnega podjetja Okolje Piran opravljajo hišno preiskavo. Preiskujejo sume zlorabe položaja pri oddaji centralnega dela plaže lastnikom hotela Kempinski Palace v najem, so povedali v Okolju Piran. Po zdaj znanih podatkih je policija pridržala direktorja podjetja Gašparja Gašparja Mišiča.

"Sodelovanje s kriminalisti poteka z namenom, da se morebitne nepravilnosti dejansko dokažejo ali ovržejo, zelo korektno in zavzeto. Zaradi poteka preiskave vam ne moremo v danem trenutku posredovati dodatnih informacij," so zapisali na občini, poroča STA.

Direktor s policisti korektno sodeluje

Iz Okolja Piran pa so medtem sporočili, da kriminalisti Nacionalnega preiskovanega urada v podjetju izvajajo hišno preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

"Kriminalisti ugotavljajo morebitne nepravilnosti pri oddaji centralnega dela plaže Portorož družbi Hotel Palace Portorož. Direktor podjetja Gašpar Gašpar Mišič pri pridobivanju poslovne dokumentacije s policisti korektno sodeluje," so zapisali in napovedali, da bo lahko uprava Okolja Piran rezultate preiskave komentirala po njenem zaključku.

Kot pa Poročajo primorske novice, naj bi uslužbenci sicer dobili navodilo, da mora ostati pisarna direktorja Mišiča zaklenjena.

V preiskavi se je znašel Gašpar Gašpar Mišič. Foto: Bor Slana

Da gre za policijsko preiskavo, so potrdili tudi na Generalni policijski upravi

"Gre za preiskavo več stanovanjskih in poslovnih prostorov," so sporočili in dodali, da predkazenski postopek vodijo zoper eno fizično osebo, kateri je bila tudi odvzeta prostost in zoper njo odrejeno policijsko pridržanje. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Kopru, so še navedli.

Okolje Piran je novembra lani plažo pred restavracijami Paco, Jadro in Cacao v Portorožu za 20 let oddalo Hotelu Kempinski Palace Portorož in njegovi lastnici, družbi MK Group srbskega poslovneža Miodraga Kostića.

Okolje Piran je del plaže oddalo prek javnega razpisa, ki je bil objavljen oktobra lani. Glede na razpis gre za nekaj manj kot 2.200 kvadratnih metrov površine, predviden pa je 20-letni najem z možnostjo podaljšanja za 10 let. Najnižja letna najemnina je bila določena v višini okoli 18.400 evrov brez DDV, kar v 20 letih pomeni skupno 368 tisoč evrov brez davka, še piše STA.