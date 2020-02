18-letnik šolarjem na obali prodajal drogo

Policijo so spomladi 2019 obvestili o preprodaji mamil na eni izmed obalnih osnovnih šol. Učenec osmega razreda naj bi med odmorom najverjetneje zaužil ecstasy. Tablete je kupil od 18-letnika z območja Železnikov, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj s področja preprodaje prepovedanih drog. Policija je moškega izsledila in zoper njega vložila kazansko ovadbo.

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so spomladi 2019 eni izmed policijskih postaj prijavili sum storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami na eni izmed obalnih osnovnih šol. Ugotovljeno je bilo, da naj bi učenec osmega razreda isti dan med odmorom zaužil tablete - najverjetneje ecstasy.

Redno zahajal na Obalo in dostavljal drogo

V postopek zbiranja obvestil in obravnave suma storitve kaznivega dejanja so se vključili kriminalisti, ki so z zbiranjem obvestil od svojcev osnovnošolca in drugimi preiskovalnimi dejanji ugotovili, da je tablete prepovedane droge kupil od 18-letnega moškega z območja Železnikov.

V nadaljevanju je bilo ugotovljeno, da osumljeni 18-letnik redno zahaja na Obalo in po predhodnih dogovorih na dogovorjena mesta dostavlja prepovedano drogo (tablete ecstasyja), med drugim tudi mladoletnim osebam.

Decembra 2019 so nato koprski kriminalisti 18-letnika izsledili v Izoli, ko se je ta želel udeležiti javne prireditve z elektronsko glasbo. Ob prijetju je imel pri sebi 38 tablet prepovedane droge ecstasy (tablete vsebujejo prepovedano drogo MDMA) in skupno 2,4 grama prepovedane droge amfetamin.

Policija je 18-letniku odvzela prostost

Na njegovem domu v Železnikih so na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Kopru opravili hišno preiskavo, v kateri mu je bila zasežena manjša količina prepovedanih drog (MDMA, ecstasy), pripomočkov za pakiranje prepovedane droge in prepovedanih poživil v športu.

Na podlagi usmeritev Okrožnega državnega tožilstva so kriminalisti proti osumljenemu vložili kazensko ovadbo zaradi storitve treh kaznivih dejanj s področja zlorabe prepovedanih drog. Policija je 18-letnika zaradi istih dejanj v preteklosti že obravnavala.