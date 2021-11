Zaradi visokih cen surovin hrvaški gradbinci na robu propada

Drastičen skok cen surovin in materiala, potrebnih za gradnjo in obnovo stavb, ter težave v dobavi bodo povzročili velike težave tudi pri obnovi naselij in mest, ki so jih v zadnjem času prizadeli potresi, poroča Novi list. "Ni vrste materiala in surovine, ki se ni podražila v zadnjem času. Opeke in žlebovi so se podražili za od sedem do 24 odstotkov, medtem ko se je cena železa, aluminija in lesa več kot podvojila," je za Novi list dogajanje na trgu komentiral Tomislav Radoš iz Hrvaške gospodarske zbornice (HGZ). Radoš tudi napoveduje, da se bo rast cen nadaljevala vse do leta 2024 ali 2025.

Propad podjetij

Zaradi velike rasti cen materiala in surovin, potrebnih za gradnjo, se je veliko hrvaških gradbincev, ki so dobili posle na državnih razpisih, znašlo na robu preživetja. "Marža gradbincev ne pokriva več stroškov gradnje, oni poslujejo z izgubami," je opozorila Mirjana Čagalj iz HGZ, ki je tudi pozvala hrvaško vlado, da naj ponovno pregleda vse veljavne pogodbe o gradnji novih stavb za državne institucije. Hrvaška vlada sicer že nekaj časa spremlja dogajanje na trgu in je z nekaterimi gradbinci že spremenila pogodbe, saj v nasprotnem primeru zgradbe ne bi bile dokončane, podjetja pa bi propadla. "S tem smo dosegli, da se bodo zgradbe dokončale, ljudje pa bodo ohranili delovna mesta," je odločitev komentiral pristojni minister Darko Horvat.

Milijarde za obnovo

Hrvaška bo do leta 2027 v popotresno obnovo naselij in mest vložila okoli 26 milijard evrov, večina denarja bo sicer prišla iz EU. Eden največjih projektov bo obnova zgradb zagrebške univerze, ki bo stala okoli 300 milijonov evrov.

Nepremičnine so se podražile za sedem odstotkov

V drugem letošnjem četrtletju so se nepremičnine na Hrvaškem podražile za sedem odstotkov, dražijo se predvsem v Zagrebu. V prestolnici je zaradi posledic potresov malo zanimanja za rabljena stanovanja, katerih cena se ni veliko spremenila. Veliko povpraševanja je po novogradnjah, katerih cena se je dvignila za okoli 40 odstotkov in se trenutno prodajajo za okoli tri tisoč evrov na kvadratni meter. Na bolj atraktivnih lokacijah v prestolnici so cene že poskočile na od osem do deset tisoč evrov na kvadratni meter.