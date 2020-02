Številne letalske družbe so že odpovedale polete v Kitajsko in iz nje.

Številne letalske družbe so že odpovedale polete v Kitajsko in iz nje. Foto: Reuters

Zaradi koronavirusa covid-19, ki je konec lanskega leta izbruhnil v kitajskem mestu Wuhan, je do zdaj umrlo že 1.350 ljudi, okoli 60 tisoč je okuženih. Največ žrtev in obolelih beležijo na Kitajskem, o okuženih pa poročajo tudi iz nekaterih evropskih in svetovnih držav.

Skupinam prepovedali potovanja v tujino

Strah pred virusom in ukrepi Kitajske, s katerimi želi ta zajeziti širjenje bolezni, se že kažejo tudi v turizmu. Da bi ustavili širjenje virusa, so namreč tamkajšnje oblasti skupinam prepovedale potovanja v tujino, posameznikom pa priporočile, da potovanje preložijo. Mednarodne letalske družbe so prav tako odpovedale več deset tisoč letov v celinski del države in iz njega.

Velik upad turistov na Tajskem

Rastoči kitajski trg je sicer vse pomembnejši za svetovni turizem. V letu 2018 se je na potovanje po svetu podalo okoli 150 milijonov kitajskih turistov. Med državami v tamkajšnji regiji je najbolj prizadeta Tajska, ki je močno odvisna od kitajskih turistov.

Vpliv teh ukrepov in strah pred potovanji azijskih turistov pa čutijo tudi v Parku Postojnska jama, kamor spadajo Postojnska jama, Predjamski grad in še nekaj drugih manjših jam, letno pa jih obišče več kot 1,3 milijona obiskovalcev.

Postojnska jama: ne odpovedujejo le Kitajci, temveč azijski trg v celoti

V januarju padca azijskih gostov v Parku Postojnska jama sicer niso beležili. Nasprotno – v januarju so beležili celo rast azijskih gostov v primerjavi z lanskim letom, so ob tem povedali v podjetju. "Danes je žal stanje drugačno; obiska ne odpovedujejo le kitajski gostje, temveč azijski trg v celoti oziroma turisti, ki letijo čez Kitajsko (Hong Kong, Tajvan, Južna Koreja itd.)," pojasnjujejo.

V Parku Postojnska jama zadnje dni beležijo številne odpovedi azijskih turistov. Foto: Postojnska jama

"Stanje se iz dneva v dan spreminja. Trenutno pa je ogled Postojnske jame odpovedalo osem skupin (od 20 do 30 ljudi), štiri skupine (od 20 do 30 ljudi) pa je zaradi virusa odpovedalo bivanje v Hotelu Jama. Pravkar pa smo v MICE segmentu zabeležili odpoved skupine (300 ljudi) iz Vietnama, ki kot razlog prav tako navaja koronavirus," še pojasnjujejo.

"Tudi če cepivo izumijo jutri, je sezona izgubljena vsaj do jeseni"

Dodajajo, da je dejstvo, da so azijski gostje tisti, ki imajo tedenske in 14-dnevne aranžmaje. "Teh gostov zdaj ni in tudi ni pričakovati, da se bodo v kratkem vrnili, saj nimajo možnosti letalskih povezav in si trenutno ne želijo nikamor. Pri tem smo nemočni. Tudi če cepivo izumijo jutri, je sezona izgubljena vsaj do jeseni. Sprašujemo se, kakšno strategijo bo ob tem ubrala državna politika."

Kitajski gostje sicer predstavljajo 2,4 odstotka vseh gostov v Parku Postojnska jama v letu 2019, še 2,4 odstotka gostov prihaja iz Hongkonga, 3,7 odstotka pa iz Tajvana.

Kitajci odpovedujejo potovanja v Slovenijo

Izbruh koronavirusa in njegove vplive na turistične tokove oziroma potovanja kitajskih turistov pozorno spremljajo tudi na Slovenski turistični organizaciji (STO). Po informacijah slovenskega turističnega gospodarstva slovenski ponudniki in organizatorji potovanj beležijo prve odpovedi kitajskih organizatorjev potovanj in agencij.

Bled velja za priljubljeno destinacijo kitajskih turistov v Sloveniji. Foto: Getty Images

Ob tem na STO omenjajo tudi prekinitev potovanj iz Kitajske in v Kitajsko ter odpovedi številnih poletov v Kitajsko. Med najbolj prizadetimi mesti, vezano na odpovedane letalske povezave, sta Peking in Šanghaj.

Kitajski gostje vse bolj pomembni tudi za Slovenijo

V letu 2019 smo sicer v Sloveniji zabeležili za 13,5 odstotka več kitajskih gostov, ki so ustvarili za 17,1 odstotka več prenočitev kot leto prej. Število kitajskih gostov med vsemi tujimi gosti predstavlja 2,1 odstotka vseh prihodov tujih gostov, njihove prenočitve pa 1,4 odstotka vseh prenočitev tujih gostov.

Foto: STO

Ob tem v STO še navajajo, da kitajski turisti v tem obdobju leta tradicionalno obiskujejo pretežno njim sosednje države in regije ter Avstralijo. Za Evropo (in Slovenijo) pa velja, da je to obdobje tako imenovane nizke sezone.

Velik vpliv Kitajcev na svetovni turizem

Kitajska danes predstavlja največji globalni turistični emitivni trg, delež kitajskih turistov pa kar 12,2 odstotka vseh turistov, ki potujejo izven meja svoje države (podatek za leto 2019), pri tem pojasnjujejo na STO.

Upada kitajskih turistov se bojijo tudi v sosednji Italiji. Foto: Reuters

"V skladu z velikim pomenom Kitajske kot globalnega emitivnega turističnega trga lahko pričakujemo, da bodo omejitve pri potovanjih kitajskih turistov posledično izbruhu koronavirusa v letu 2020 vplivale na število kitajskih turistov tako na globalni kot evropski ravni, prav tako pa tudi na število kitajskih turistov v Sloveniji," dodajajo.

V Evropi bodo upad najbolj občutile Francija, Rusija, Nemčija in Švica

Vpliv bo najbolj izrazit v državah, kjer je delež kitajskih gostov med vsemi tujimi gosti višji, kot na primer na Tajskem, Japonskem, v Južni Koreji, Vietnamu, Singapurju, Tajvanu, ZDA in Kambodži. V Evropi se bo ta vpliv najbolj videl v Franciji, Rusiji, Nemčiji in Švici (države, kamor Kitajci najpogosteje potujejo), odgovarjajo na STO. V Nemčiji na primer delež kitajskih gostov med vsemi tujimi gosti znaša več kot štiri odstotke, kar je enkrat več kot v Sloveniji (2,1 odstotka).

Bo virus spremenil globalne turistične tokove?

Pri tem pa pri Slovenski turistični organizaciji pravijo, da so ocene vpliva virusa na turistične tokove različne tudi glede na predvidevanja o poteku oziroma možnosti zajezitve širjenja virusa. Če virusa ne bi mogli zajeziti oziroma bi se širil v večji meri izven meja Kitajske, bi to lahko vplivalo na spremembo globalnih turističnih tokov.