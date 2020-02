V enem dnevu umrlo 242 ljudi, okuženih že skoraj 60 tisoč

Zaradi novega koronavirusa, ki je konec lanskega leta izbruhnil v kitajskem mestu Wuhan, je samo v sredo v provinci Hubei umrlo 242 ljudi, največ v enem dnevu do zdaj.

Zabeležili so tudi veliko rast tistih, pri katerih so diagnosticirali bolezen – odkrili so 14.840 novih primerov. To lahko sicer pripišemo širši definiciji diagnoz, ki so jo začeli uporabljati v tej provinci, poroča BBC.

1.350 ljudi umrlo, 60 tisoč okuženih

Do včeraj se je rast števila na novo diagnosticiranih v tej provinci umirilo in stabiliziralo, novi podatki pa kažejo, da je na Kitajskem zaradi virusa do zdaj umrlo že 1.350 ljudi, skoraj 60 tisoč ljudi pa je okuženih.

Zemljevid okuženih in umrlih

Na interaktivnem zemljevidu lahko spremljate število umrlih in na novo okuženih po svetu. Daleč največ primerov do zdaj beležijo na Kitajskem, posamični oboleli pa so tudi v drugih državah. V Evropi so potrjeni primeri v Nemčiji (16 primerov), Franciji, Veliki Britaniji, Italiji, Španiji, Belgiji, na Švedskem in Finskem.

Kitajska odstavlja visoke uradnike in vodilne

Zaradi neuspešnega boja s to boleznijo so kitajske oblasti v zadnjih dneh odstavile tudi več visokih zdravstvenih uradnikov. Prav tako se je moral posloviti tajnik komunistične partije v provinci Hubei. Gre za prvo večjo kadrovsko spremembo po izbruhu virusa v tej provinci.

Po tednih negotovosti se je križarka le zasidrala Križarka Diamond Princess. Foto: Reuters Po tem, ko so Japonska, Tajvan, Guam, Filipini in Tajska zavrnili križarko MS Westerdam, saj so se bali, da so na njej okuženi potniki, se je ta po tednih negotovosti zasidrala v Kambodži. Na križarki sicer po dozdajšnjih podatkih ni obolelih. Ravnanje Kambodže je pozdravila tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), ki je sporočila, da gre za dejanje solidarnosti, ki smo jo ves čas iskali. Vse več obolelih na ladji Diamond Princess Na ladji Diamond Princess, ki je zasidrana v karanteni v mestu Yokohama na Japonskem, pa je zbolelo še 44 ljudi. Od 3.700 ljudi na krovu je okuženih že 218 potnikov, vsi še niso bili testirani. Obolele so sicer odpeljali na kopno na zdravljenje, drugi potniki pa se zadržujejo v kabinah.

Po besedah WHO je sicer še prezgodaj, da bi lahko napovedali konec epidemije. "Ta izbruh lahko še vedno pelje v katerokoli smer," je po pisanju BBC posvaril direktor organizacije.