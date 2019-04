Zapustil donosno panogo in izbral novo pot #video #foto

"Ko dam obe podjetji na tehtnico, je odziv na trgu zelo drugačen. Odziv trga pri Refuzlu (trgovini brez embalaže, op. p.) je fenomenalen. Zdaj je najprimernejši čas za takšen korak," je na poslovni konferenci NetPPO dejal Primož Cigler.

Seveda se je tudi sam na začetku ukvarjal z vprašanjem, ali naj povsem zapusti računalniške vode, kjer je ustvarjal teme za spletne strani, ki delujejo na svetovni platformi WordPress.

Najprej občasna pomoč, nato pa polna zasedenost

Najprej je dekletu in njeni ideji ponudil pomoč ob večerih, nato je začel delati tudi ob koncih tedna, zdaj pa 95 odstotkov svojega delovnega časa posveča trgovini.

Foto: Thinkstock "Seveda sva naredila tudi veliko napak, kar pa je v poslu običajno. Ideja se je rodila iz običajnega življenja. Odločila sva se, da bova živela na način, da pridelava čim manj plastičnih odpadkov. Podjetje se mora vprašati, kakšne so naše vrednote in za čem stojimo," je o začetkih in nasvetih za uspeh na samostojni poti povedal Cigler.

V njuni trgovino Refuzl tako ne boste našli plastične embalaže.

Dokončno je kocka padla lanskega maja, ko sta potovala po Indoneziji, kjer sta videl veliko naplavljene plastika na plažah.

"To je bila prelomna točka. Rekla sva si, zdaj greva pa zares v to." Odločila sta se, da bosta eden od korakov proti zmanjševanju plastike, da bosta spreminjala miselnost ljudi in jih spodbujala k spremembam ter podpirala lokalne in ekološke pridelovalce hrane.

Okrogla miza o trajnostnem razvoju:

O trajnostnem razvoju kot poslovni priložnosti so govorili tudi na okrogli mizi. Svojo poslovno pot in usmeritev v trajnostni razvoj so predstavili:

- Aljaž Andrejaš, ki je razvil idejo MikMik za najem skiroja po vzoru mestnih koles Bicikelj,

- Saša Šegula, ki je skupaj z ekipo razvil pametni rokovnik Organicer, ki je analogni, lahko pa ga prenesete tudi na svoj pametni telefon (ideja je bila uspešna tudi na svetovni platformi za množino financiranje Kickstarter),

- Zlata Zavašnik, lastnica priznane znamke v svetu moške mode Sens,

- Mojca Rehar Klančič, ki v vrtnariji Trajnice Golob Klančič vzgaja ekološke cvetlice, in

- Alen Osterman, ki je razvil Optiprint, dodatek za tiskalnik, ki poskrbi, da vam nikoli več ni treba zamenjati kartuše.

Utrinki s poslovne konference NetPRO: