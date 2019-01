Zaposleni v Tomosu prejeli odpovedi pogodb o zaposlitvi

Koprsko okrožno sodišče je prejšnji četrtek začelo stečajni postopek Tomosa in za stečajnega upravitelja imenovalo Štefana Verna. Predlog za stečaj so na sodišče novembra lani podali delavci. Kot je takrat povedal sindikalist iz sindikata Skei Sašo Ristič, so delavci to storili potem, ko niso dobili izplačanih plač, prispevkov, regresa in v nekaterih primerih tudi solidarnostnih pomoči.

Delavcem Tomosa izročili odpovedi pogodb o zaposlitvi

Direktor in lastnik Tomosa Iztok Pikl je za Primorske novice takrat menil, da podjetje še ni zrelo za stečaj, ob tem pa pojasnil, da delavcem dolguje regres in dve plači. Ristič je danes potrdil, da so maloštevilnim preostalim Tomosovim delavcem danes izročili odpovedi pogodb o zaposlitvi. Poleg stečajnega upravitelja je bil ob tem prisoten tudi Ristič ter predstavniki zavoda za zaposlovanje.

Znotraj 15-dnevnega odpovednega roka bodo delavci v ponedeljek še prišli na delo in skupaj s stečajnim upraviteljem opravili inventuro, je še pojasnil Ristič, ki je znova obžaloval usodo ene od nekdaj najbolj od prepoznavnih blagovnih znamk na območju nekdanje Jugoslavije.

Podjetje delavcem dolguje plače, regres in nagrade

Kot so danes poročale Primorske novice, je od okoli 20 zaposlenih v Tomosu ostalo vsega skupaj osem delavcev, ki jim podjetje dolguje tri plače in regres, v nekaterih primerih pa tudi jubilejne nagrade. Plače in regres bodo sicer zagotovo dobili, saj gre za prednostne terjatve. Čas za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic za upnike sicer poteče 3. aprila.

Stečaj Tomosa sledi dolgotrajnim težavam zadnjega lastnika in direktorja Iztoka Pikla, ki je Tomos prevzel leta 2015, potem ko se je Hidria odločila, da ga v sklopu prodaje nestrateških naložb proda.

Kljub prvotnim optimističnim napovedim so obdobje Piklovega vodenja podjetja zaznamovali negotovost zaradi skromnih naročil, zamude pri plačilih in nazadnje tudi prepoved razpolaganja s Tomosovo blagovno znamko.