Zakaj se na hrvaški obali nepremičnine prodajajo pod ceno?

"V Dalmaciji so manjša mesta, kjer so se očitno vsi prodajalci dogovorili, da bodo v oglasih ponudili nižjo ceno od tržne," je po poročanju Jutarnjega lista dejal Ranilović. Sam sicer meni, da prodajalci poceni nepremičnin utajijo davek na njihovo prodajo. Zato poziva vse pristojne agencije, da preverijo, kaj se res dogaja na trgu. "Če je povprečna cena 2.500 evrov za kvadratni meter, nekdo pa zahteva samo 1.500 evrov, ima računico nekje drugje," je še dodal.

V prestolnici novogradnje za štiri tisoč evrov za kvadratni meter

"Vse večje so na trgu tudi razlike med pričakovanji kupcev in prodajalcev," je povedal Ranilović. Po njegovem mnenju so pričakovanja lastnikov postala nerealna zaradi posameznih zgodb o prodaji nepremičnine za bajne vsote. "Cena kakovostne novogradnje v Zagrebu je okoli štiri tisoč evrov za kvadratni meter. Vse cene nad to so ekstremi," je še opozoril Ranilović.

Hrvaška kot Slovenija

"Vstop Hrvaške v schengen in evroobmočje bi lahko na Hrvaškem ponovil zgodbo iz Slovenije, kjer so cene nepremičnin zrasle v nebo," pa opozarja hrvaški ekonomist Josip Tica, ki največje premike v ceni nepremičnin napoveduje za leto 2024. Po njegovem mnenju bodo med kupci v prihodnjih mesecih na Hrvaškem sicer prevladovali domačini, ki si bodo iskali nepremičnino za preživljanje prostega časa.