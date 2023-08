Začetek stečaja Studia Moderna

Češko je lani aprila prek finančne holdinške družbe Studio Moderna Founders znova prevzel nizozemsko družbo Studio Moderna Holdings, ki jo je pred tem prodal skladom različnih vlagateljev. Prodajni postopek je pokazal, da je bila družba že takrat v krizi, nato pa so Studio Moderna dodatno zelo prizadeli še ruski napad na Ukrajino in sankcije proti Rusiji.

Češko je lani aprila prek finančne holdinške družbe Studio Moderna Founders znova prevzel nizozemsko družbo Studio Moderna Holdings, ki jo je pred tem prodal skladom različnih vlagateljev. Prodajni postopek je pokazal, da je bila družba že takrat v krizi, nato pa so Studio Moderna dodatno zelo prizadeli še ruski napad na Ukrajino in sankcije proti Rusiji. Foto: Bojan Puhek

Upniki lahko svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice v stečajnem postopku prijavijo v treh mesecih od objave oklica o začetku stečaja, zadnji dan je 28. november, je razvidno iz objave na spletni strani Ajpesa.

Direktorica je po navedbah časnika Finance iz minulega tedna med razlogi za stečaj navedla, da je podjetje insolventno, saj se že dlje časa sooča s pomanjkanjem obratnega kapitala, nižjimi prihodki, poleg tega pa ni zmožno poravnati obveznosti do upnikov in zaposlenih.

"Finančni izzivi, ki smo jih podedovali od prejšnjih lastnikov, preveliki"

Lastnik in ustanovitelj Studia Moderna Sandi Češko je za portal N1 povedal, da so bili finančni izzivi, ki so jih podedovali od prejšnjih lastnikov, preveliki in da noben vlagatelj ni bil pripravljen pokriti 60-milijonske luknje.

Po neuradnih informacijah iz vrst zaposlenih naj bi se pripravljal načrt za nadaljevanje dela poslovanja Studia Moderna, del zaposlenih bi se lahko v kratkem selil v nove poslovne prostore v isti poslovni zgradbi, prav tako naj bi se pripravljala nova grafična podoba, so poročale Finance in sklepale, da se utegne nadaljevati del dejavnosti, ki jo je Češko v začetku julija prodal kitajskim partnerjem, lastnikom nemškega podjetja Matratzen Concord. Češko je za N1 dejal, da je Matratzen Concord pripravljen večini od 200 zaposlenih ponuditi zaposlitev.

Švicarsko podjetje Darka Horvata kupilo blagovne znamke Studia Moderna

Češko je maja potrdil, da je švicarsko podjetje Darka Horvata kupilo blagovne znamke Studia Moderna. Kot so takrat poročale Finance, je kupec blagovnih znamk Dormeo, Delimano, Rovus in Top Shop novoustanovljeno Horvatovo podjetje Dormeo AG. Koliko je Horvat plačal za blagovne znamke, Češko ni želel povedati.