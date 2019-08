Začeli gradnjo dveh pomožnih igrišč v Stožicah #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav je bila prvotna lokacija načrtovana znotraj Športnega parka Stožice, bosta igrišči zdaj umeščeni nekoliko južneje, med Pot spominov in tovarištva (PST), Štajersko cesto in nedokončan del trgovskega dela športnega parka.

Po prvotnih idejah so bila namreč pomožna igrišča načrtovana na strehi nakupovalnega dela Stožic, a ker njegova usoda še vedno ni znana, se je občina odločila za drugo lokacijo. Zaradi tega je morala pridobiti vsa potrebna zemljišča in vkopati daljnovod, ki je tekel nad načrtovanimi igrišči.

Foto: Ana Kovač

Večje nogometno igrišče z naravno travo in namakalnim sistemom bo merilo 106 krat 66 metrov, manjše igrišče z umetno travo pa 106 krat 58,5 metra. Obe igrišči bosta razsvetljeni in obdani z do tri metre visoko varovalno ograjo, ki jo bo na določenih mestih dopolnjevala šestmetrska lovilna mreža.

Poleg igrišč tudi tribuna

V širok pas med obema igriščema bo umeščena dolga klop za sedenje, ki bo omogočala ogled dogajanja na obeh igriščih. Pas bo povezan s PST. Predvidena je tudi ureditev gozdička, ki je varovano območje, zato večji posegi vanj niso predvideni.

Projektno dokumentacijo je tako kot za gradnjo Športnega parka Stožice izdelal arhitekturni biro Sadar+Vuga.

Igrišči bosta namenjeni pripravi na tekmovanja ljubljanskih nogometnih klubov v vseh starostnih kategorijah. Predvidoma ju bosta največ uporabljala Nogometni klub Olimpija, ki ima na stadionu v Stožicah svoje domovanje, in Nogometni klub Bravo. Upravitelj bo javni zavod Šport Ljubljana.

Dela bodo predvidoma končana v štirih mesecih.

V Stožicah gradijo tudi trgovino Lidl

Le streljaj stran, na križišču Vojkove in Božičeve ulice, pa je diskontni trgovec Lidl 1. avgusta začel graditi svojo novo poslovalnico. Pod njo bo uredil tudi podzemna parkirišča, vrata pa bo kupcem odprla predvidoma spomladi.

Foto: Ana Kovač