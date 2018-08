Za izbris vašega naslova s spleta računajo tudi do 130 evrov

Med nekaj več kot sto tisoč samostojnimi podjetniki v Sloveniji (v to številko so zajete vse oblike dejavnosti fizičnih oseb) se jih vsako let dobrih deset tisoč odloči za zaprtje svoje dejavnosti. V letu 2017 je vlogo za izbris vložilo nekaj manj kot 14 tisoč posameznikov.

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, mora ob registraciji dejavnosti sporočiti svoj poslovni naslov. Za to potrebuje, če ni lastnik objekta, overjeno izjavo lastnika.

Prenehali ste poslovati, podatki ostanejo

V številnih primerih je poslovni naslov enak osebnemu naslovu samostojnega podjetnika, težava pa nastopi, ko podjetnik preneha poslovati, saj ta podatek še zelo dolgo ostane prosto dostopen. Tako je vaš domači naslov javno objavljen in viden vsakomur.

Čeprav ste svojo dejavnost zaprli že pred meseci, lahko tudi leti, bodo vaši podatki ostali na mnogih spletnih portalih, ki ponujajo podatke o samostojnih podjetnikih. Zato vam ne preostane drugega, kot da vsak portal posebej obveščate, da umaknejo vaše podatke.

Večina strani, po vašem posredovanju, to stori brezplačno, na poslovnem asistentu Bizi.si pa so neaktivne enote vidne samo registriranim uporabnikom, ob tem pa izbrišejo tudi vse kontaktne podatke in naslov.

Foto: printscreen Na spletni strani stop-neplacniki.si, katere cilj naj bi bil opozarjati na neplačnike, izbris izvedejo le, če jim uporabnik plača.

Za izbris računajo tudi do 130 evrov + DDV. Številka je odvisna od tega, kdaj ste zaprli svojo dejavnost.

Ob tem dodajamo, da so na spletni strani stop-neplacniki.si v bazi vsi podjetniki, tudi tisti, ki nikoli niso imeli blokiranih računov oziroma katerih drugih težav s plačilno nedisciplino.

Podatki javni zaradi transparentnosti, a če plačaš, jih izbrišejo

Enemu od samostojnih podjetnikov, ki je pred nekaj meseci prenehal poslovati, so odgovorili, da podatki na njihovi strani ostajajo zaradi transparentnosti še tri leta po zaprtju. Ob tem pa so dodali, da lahko v primeru, če je to zanj moteče, plača 50 evrov + DDV za vsako leto oziroma v enkratnem znesku 130 evrov + DDV in bodo podatke izbrisali takoj.

Na naša vprašanja v podjetju 4WEB, ki je lastnik spletne strani, niso odgovorili.

Informacijska pooblaščenka brez pristojnosti

Na prej omenjeni spletni strani tako ostanejo vsi podjetniki in vsi njihovi podatki. Torej ne samo tisti, ki so imeli dolgove ali so zamujali s plačevanjem, vendar tudi tisti, ki so svojo dejavnost "čisto" zaključili in prenehali poslovati.

Pristojnosti glede ažurnosti podatkov nima niti AJPES, kjer posameznikom svetujejo, da se obrnejo na portale, kjer se podatki pojavljajo, pristojnosti pa nima niti informacijski pooblaščenec, saj so "varovani le osebni podatki posameznikov, kadar ti nastopajo kot fizične osebe, ne pa tudi podatki o poslovnih subjektih, ki nastopajo oziroma so nastopali na trgu in opravljajo pridobitno dejavnost."

Foto: STA

Tržnemu inšpektoratu se ne zdi sporno

Ali je sporno, da so na spletni strani o neplačnikih tudi podjetniki, ki redno poravnavajo svoje obveznosti? Na tržnem inšpektoratu se jim takšna praksa ne zdi sporna, saj stran "uporabnikom ponuja razne finančno pravne storitve, katerih poglavitni cilj je zmanjšanje plačilne nediscipline. S klikom na spletno stran stop- neplačniki.si, kjer je poleg naveden tudi poslovni subjekt, pa se prikažejo poslovne informacije o subjektu (ne glede na to, ali ima/je imel blokiran račun)." Ob tem dodajajo, da tudi pritožb niso prejeli.