Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
11. 9. 2025,
14.34

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
samostojni podjetnik vlada Matej Arčon

Četrtek, 11. 9. 2025, 14.34

28 minut

Vlada pripravlja spremembe za davčno razbremenitev samostojnih podjetnikov

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Matej Arčon | "Predsednik vlade in finančni minister tej tematiki posvečata precej časa," je glede morebitne davčne razbremenitve samostojnih podjetnikov dejal Arčon. Potrdil je, da gredo pogovori v tej smeri oz. bodo spremembe v korist samostojnih podjetnikov. | Foto Nebojša Tejić/STA

"Predsednik vlade in finančni minister tej tematiki posvečata precej časa," je glede morebitne davčne razbremenitve samostojnih podjetnikov dejal Arčon. Potrdil je, da gredo pogovori v tej smeri oz. bodo spremembe v korist samostojnih podjetnikov.

Foto: Nebojša Tejić/STA

Vlada pripravlja spremembe zakonodaje, ki gredo v smeri davčne razbremenitve samostojnih podjetnikov, je po seji vlade povedal njen podpredsednik Matej Arčon. Kakšne bodo te spremembe, bo po njegovih besedah znano v prihodnjih tednih.

"Predsednik vlade in finančni minister tej tematiki posvečata precej časa," je glede morebitne davčne razbremenitve samostojnih podjetnikov dejal Arčon. Potrdil je, da gredo pogovori v tej smeri oz. bodo spremembe v korist samostojnih podjetnikov.

Pripravljajo določene spremembe

"Nismo vlada, ki bi bila nezmotljiva, smo vlada, ki prisluhne ljudem. V primeru samostojnih podjetnikov se je na ministrstvu naredila analiza, pogledali so finančne zmožnosti države in pregledali, kaj je bilo dobrega in kaj slabega. V tem kontekstu se zdaj pripravljajo določene spremembe, ki jih bosta v prihodnjih tednih predstavila bodisi finančni minister bodisi predsednik vlade," je dejal Arčon.

podpredsednik vlade Matej Arčon | Foto: Nebojša Tejić/STA podpredsednik vlade Matej Arčon Foto: Nebojša Tejić/STA

Z letošnjim 1. januarjem uveljavljena novela zakona o dohodnini je med drugim uvedla strožje pogoje za normirance in jim določila nove meje za koriščenje normirane obdavčitve. S tem je vlada, kot je ob njenem sprejemanju v DZ pojasnjeval finančni minister Klemen Boštjančič, zasledovala cilj ponovnega približanja sistema normirancev prvotnemu cilju, to je administrativni poenostavitvi za zavezance z majhnim obsegom poslovanja.

Do poteze so bili kritični v opoziciji. Poslanci NSi so v začetku avgusta v DZ vložili nov predlog novele zakona o dohodnini, s čimer bi sistem obdavčitve dohodkov iz dejavnosti po sistemu normiranih odhodkov vrnili na stanje pred uveljavitvijo novele. Da bi morali sistem obdavčitve normirancev pustiti, kakršen je bil, meni tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Milorad Dodik
Novice Miloradu Dodiku prepovedali vstop v Slovenijo. Kaj to pomeni za njegovo premoženje?
Robert Golob
Novice Golob jasen: Ne smemo in ne bomo se ustavili

samostojni podjetnik vlada Matej Arčon
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.