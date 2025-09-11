Vlada pripravlja spremembe zakonodaje, ki gredo v smeri davčne razbremenitve samostojnih podjetnikov, je po seji vlade povedal njen podpredsednik Matej Arčon. Kakšne bodo te spremembe, bo po njegovih besedah znano v prihodnjih tednih.

"Predsednik vlade in finančni minister tej tematiki posvečata precej časa," je glede morebitne davčne razbremenitve samostojnih podjetnikov dejal Arčon. Potrdil je, da gredo pogovori v tej smeri oz. bodo spremembe v korist samostojnih podjetnikov.

Pripravljajo določene spremembe

"Nismo vlada, ki bi bila nezmotljiva, smo vlada, ki prisluhne ljudem. V primeru samostojnih podjetnikov se je na ministrstvu naredila analiza, pogledali so finančne zmožnosti države in pregledali, kaj je bilo dobrega in kaj slabega. V tem kontekstu se zdaj pripravljajo določene spremembe, ki jih bosta v prihodnjih tednih predstavila bodisi finančni minister bodisi predsednik vlade," je dejal Arčon.

podpredsednik vlade Matej Arčon Foto: Nebojša Tejić/STA

Z letošnjim 1. januarjem uveljavljena novela zakona o dohodnini je med drugim uvedla strožje pogoje za normirance in jim določila nove meje za koriščenje normirane obdavčitve. S tem je vlada, kot je ob njenem sprejemanju v DZ pojasnjeval finančni minister Klemen Boštjančič, zasledovala cilj ponovnega približanja sistema normirancev prvotnemu cilju, to je administrativni poenostavitvi za zavezance z majhnim obsegom poslovanja.

Do poteze so bili kritični v opoziciji. Poslanci NSi so v začetku avgusta v DZ vložili nov predlog novele zakona o dohodnini, s čimer bi sistem obdavčitve dohodkov iz dejavnosti po sistemu normiranih odhodkov vrnili na stanje pred uveljavitvijo novele. Da bi morali sistem obdavčitve normirancev pustiti, kakršen je bil, meni tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.