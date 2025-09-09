Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
9. 9. 2025,
17.34

Torek, 9. 9. 2025, 17.34

9 minut

Golob o dolgotrajni oskrbi: Ne bomo se ustavili

Avtorji:
A. P. K., STA

Robert Golob, vlada, posvet o dolgotrajni oskrbi | "Ne smemo in ne bomo se ustavili, projekt mora teči skladno s časovnico," je po posvetu dejal premier Golob. | Foto Daniel Novakovič/STA

"Ne smemo in ne bomo se ustavili, projekt mora teči skladno s časovnico," je po posvetu dejal premier Golob.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Na današnjem posvetu o dolgotrajni oskrbi, ki ga je sklical premier Robert Golob, so se predstavniki vlade, občin, sociale in zdravstva posvetili "šibkim točkam, vsem ozkim grlom, ki so se zdaj že identificirala". Kot je po posvetu dejal Golob, je bil sklep samo eden: "Ne smemo in ne bomo se ustavili, projekt mora teči skladno s časovnico."

Po Golobovih besedah so imeli odkrit pogovor z vsemi deležniki, ki so zadolženi za pripravo in izvajanje nalog dolgotrajne oskrbe. Strinjali so se, da mora projekt teči v skladu s časovnico, pri čemer pa ne pričakujejo, "da bo v celotni državi s prvim dnem mogoče, da bi vsak uporabnik dobil enako kakovostno storitev". Kot je namreč izpostavil, "gre za prevelik projekt, da bi bilo to mogoče".

"Imamo nekatere dobre zgodbe, nekatere regije, ki hitreje napredujejo, imamo nekatere, ki žal še šepajo, ampak odločenost vseh deležnikov je skupna, to bomo izpeljali," je bil odločen.

Robert Golob, vlada, posvet o dolgotrajni oskrbi | Foto: Daniel Novakovič/STA Foto: Daniel Novakovič/STA

Kot je še dejal, je bil današnji sestanek prvi v takem formatu, čez mesec dni pa se bodo ponovno dobili. "In takrat bomo lahko znova ocenili, koliko smo bili uspešni pri odpravi ozkih grl. Do takrat bo pa delo potekalo v skupinah," je dejal Golob.

Na vprašanje, ali je sam zadovoljen s trenutnim funkcioniranjem dolgotrajne oskrbe, pa je dejal, da so točno to vprašanje danes zastavili udeležencem posveta. "In eden od sklepov je bil, da so ne glede na medijsko sliko razmere v sistemu boljše," je dejal, a dodal, da to niso njegove besede, da je sam danes zlasti poslušal.

Robert Golob, vlada, posvet o dolgotrajni oskrbi | Foto: Daniel Novakovič/STA Foto: Daniel Novakovič/STA

Kot je dejal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, bodo zagotovo naleteli še na nekaj ovir, a gre za "tek na dolge proge", za sistem, ki ga vzpostavljajo za prihodnjih deset ali 20 let.

Informacijski sistem je po njegovih besedah trenutno v fazi testiranja in bo zaživel v kratkem, je napovedal Maljevac. V vmesnem obdobju pa so se s centri za socialno delo dogovorili za izdajanje odločb prek informacijskega sistema Krpan.

