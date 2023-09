Vrhunski nepremičninski projekti v naši okolici

Nepremičninski trg doživlja izjemen razcvet, ki ga zaznamuje povpraševanje po stanovanjih v idiličnih okoljih. Predstavljamo vam izbor najlepših projektov , ki jih trenutno lahko najdete v Sloveniji in Istri in ki so deležni izjemnega zanimanja kupcev in investitorjev.

Soseska Murva Foto: Stoja Trade

Po podatkih slovenskega statističnega urada so se po znižanju cen v prejšnjem četrtletju, ki je znašalo 8,4 odstotka, cene novih nepremičnin ponovno dvignile, in sicer za skupno 3,0 odstotka. Glavni dejavnik dviga so bile cene novih stanovanj, ki so se povečale za 4,7 odstotka.

V zadnjih letih smo lahko priča ambicioznim nepremičninskim projektom, ki združujejo vrhunsko arhitekturo, udobje in razkošje ter tako ponujajo priložnost za edinstveno življenjsko izkušnjo. Takšni projekti privabljajo investitorje tako iz Slovenije kot tujine. Če razmišljate o nakupu, ki je hkrati donosna naložba, ne spreglejte nepremičnin v nadaljevanju, od katerih jih je na voljo le še nekaj.

LJUBLJANA

Rezidenca Carpe Diem predstavlja edinstveno ponudbo prestižnih stanovanj v Sloveniji z novo vizijo udobnega bivanja. V rezidenci je na voljo le še šest stanovanj, ki so nadstandardno opremljena in lahko vključujejo inovativne storitve, t. i. "concierge". Storitev vključuje možnost prejema zdravstvene oskrbe dr. Marka Bitenca in tudi možnost uporabe vseh storitev po meri modernega človeka, kot so čiščenje, rezervacija različnih storitev, dostava hrane … Rezidenca Carpe Diem na prvo mesto postavlja stanovalca, njegov čas, udobje in to, v čemer vsak najbolj uživa. V bližini je vsa infrastruktura v Župančičevi jami, od trgovin, vrtcev, šol, pošte itd. Parkiranje je zagotovljeno v garaži.

Prostih je le še šest stanovanj, ki bodo na voljo za vselitev že letos, kupec plača 2 odstotka DPN:

Gradnja soseske na pobočju Golovca bo dokončana do konca leta 2024. Bodoči stanovalci bodo uživali tako v prednostih mesta kot narave. Prostorna stanovanja z balkoni in terasami odlikuje izjemna arhitekturna zasnova, v neposredni bližini pa je vsa potrebna infrastruktura.

Na voljo še enote:

Cene vključuje pripadajočo shrambo, DDV in pripadajoče število parkirnih mest v garaži objekta.

Foto: Stoja Trade

Ob vznožju Rožnika boste imeli priložnost za nakup nepremičnine v ekskluzivni novi soseski v Šiški - Pod hribom, ki je tik ob Mostecu in PST. Predstavlja izjemno lokacijo za družine, saj je v neposredni bližini vsa potrebna infrastruktura. Projekt vključuje sedem večstanovanjskih objektov, ki bodo harmonično združeni z naravnim okoljem. Na voljo bo 111 stanovanj različnih velikosti, velikih med 58 in 133 kvadratnimi metri, vsa bodo imela ložo, atrij ali teraso. Predvidena cena je približno pet ali šest tisoč evrov na kvadratni meter neto površine plus pritikline.

Po mnenju investitorjev gre za enega najboljših in najbolj zaželenih projektov v Ljubljani. Informativne rezervacije že potekajo.

S projektom PC Brdo bo Ljubljana bogatejša za še eno vrhunsko poslovno destinacijo, ki bo spodbujala rast in razvoj podjetij ter prispevala k okrepitvi gospodarskega položaja mesta. Moderen poslovni center bo ponujal sodobno zasnovane poslovne površine v neposredni bližini Tehnološkega parka. Obsegal bo dve moderni poslovni stavbi, zasnovani na podlagi modernih mednarodnih smernic, ki omogočajo najvišjo raven funkcionalnosti in udobja poslovnih prostorov. Investitor je v fazi priprave dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Možnost tudi prodaje zemljišča s projektom.

Schellenburg sestavljata dve stavbi - Palais in Villa. Ponujata 125 nadstandardnih stanovanj, ki združujejo razkošje in stik z naravo. Kompleks je postavljen med staro mestno jedro in zelene obronke parka Tivoli, ki je bil navdih za tri čudovite vrtove ob kompleksu.

110 stanovanj v Palaisu ima od 62 do 340 kvadratnih metrov uporabne površine. Njihova zasnova poudarja prostorne in odprte bivalne prostore, ki jih dopolnjujejo lože, balkoni ali terase. Villa s 15 stanovanji v velikosti od 119 do 335 kvadratnih metrov prinaša edinstven čar prestižnega življenja. Stanovanja v Palaisu in Villi so z dvigali povezana s kletjo in parkirnimi mesti.

Če iščete nove standarde bivanja, imate na voljo še:

dvosobno stanovanje, veliko 83,74 kvadratnega metra, cena zanj je 639.146,63 evra s shrambo, parkirnim mestom in DDV, in

trisobna stanovanja od 118,98 kvadratnega metra neto, cene so od 786.300 evrov s shrambo, parkirnim mestom in DDV.

JADRANSKA OBALA

Garden Palace Resort, razkošno apartmajsko naselje neposredno ob obali, zdaj ponuja zadnje priložnosti za nakup svojega koščka raja, in to s kar do 10-odstotnim popustom. Apartmaji so oblikovani s poudarkom na razkošju in udobju ter ponujajo neposreden dostop do morja in plaže. Naselje vključuje štiri stavbe, v katerih so apartmaji, ki zadovoljijo različne potrebe in želje, od garsonjer, ki merijo od 45,4 kvadratnega metra, do velikih štirisobnih apartmajev s površino 124,5 kvadratnega metra.

Cene se začnejo že pri 237 tisoč evrih + tri odstotke DPN za popolnoma opremljen apartma ob morju, vključno z lastno garažo. Vsakemu stanovanju je pridruženo tudi določeno število lastniških parkirnih mest.

Soseska Murva stoji v vasici Šmarje v neposredni bližini Kopra. Sestavljajo jo štirje stanovanjski bloki s skupaj 44 rezidencami in štirimi poslovnimi prostori ter 16 vrstnih hiš. Ta celoviti projekt ustvarja pravo naselje s premišljeno zasnovanimi zunanjimi površinami, ki so namenjene druženju.

Investitor je že začel podpisovati prodajne pogodbe, na voljo je le še polovica stanovanj, in sicer:

V cenah so vključeni shramba, DDV in pripadajoče število parkirnih mest v garaži objekta. Stanovanja bodo vseljiva konec junija 2025.

GORIŠKA

Novi apartmaji tik ob vznožju Kanina so zasnovani s poudarkom na udobju in funkcionalnosti, kar vključuje velike terase z možnostjo postavitve masažnih kadi. V stavbi že deluje poslovni del, in sicer prodajalne Mercator, Intersport in DM. Okolica Bovca ponuja številne možnosti za športne aktivnosti, od pohodništva, kolesarjenja do adrenalinskih doživetij.

Nakup apartmaja je donosna naložba, ki vam lahko prinaša pasivne dohodke iz najemnin, povpraševanje po turističnih nastanitvah v Bovcu namreč traja vse leto.

Na voljo je le še šest apartmajev:

V cenah so vključeni shramba, DDV in pripadajoče število parkirnih mest. Stanovanja bodo končana že letošnjo jesen.

Foto: Stoja Trade

Objekt Pinija v Novi Gorici bo vključeval dvonadstropno garažo v dveh kleteh, poslovne prostore in lokale v pritličju in medetažah ter stanovanja od 1. do 11. nadstropja. V prvi in zadnjih dveh stanovanjskih etažah so umeščeni večja stanovanja in dupleksi. Preostale etaže imajo raznoliko strukturo manjših in srednje velikih stanovanj. Načrtovanih jih je 72, od tega devet garsonjer, 21 dvosobnih enot, 26 2,5-sobnih enot, štiri trisobne, štiri 3,5-sobne, šest štirisobnih, dve 4,5-sobne ter deset poslovnih prostorov. Investitor je v fazi sklenitve splošnih pogojev prodaje, predviden začetek uradne prodaje je še v letošnjem letu.

Foto: Stoja Trade

Poslovno-stanovanjski projekt Nica bodo gradili v samem središču Nove Gorice in bo vključeval 75 enot, ki bodo zajemale različno velika stanovanja od 31,12 do 71,10 kvadratnega metra ter poslovne prostore. Stanovanja bodo ponujala funkcionalne razporeditve, tlorise in zunanje površine. Edinstvena lokacija projekta bo stanovalcem omogočala neposreden dostop do vse potrebne infrastrukture, vključno s trgovinami, šolami, zdravstvenim domom, železniško postajo, stadionom in drugimi pomembnimi ustanovami. Končanje gradnje je predvideno za leto 2026, okvirna cena pa bo 3.000 evrov na kvadratni meter.

Foto: Stoja Trade

V Ajdovščini bodo gradili sodobno zasnovano stanovanjsko sosesko Rezidenca Papillon. V dveh objektih bo skupno 66 stanovanj, ki bodo naravno osvetljena in osončena. Stanovanja bodo imela urejene zunanje površine, pripadajoče shrambe in parkirna mesta. Velikost stanovanj se bo gibala od 47,38 do 113,84 kvadratnega metra z vključenimi ložami in/ali terasami. Predvidena cena je 2.525 evrov na kvadratni meter z vključenim DDV. Stanovanja bodo na voljo za vselitev predvidoma marca 2025.

*Potencialne stranke trenutno obveščamo o projektu. Uradna prodaja in nakup bosta mogoča, ko bo investitor pridobil splošne pogoje prodaje, torej ko bodo izpolnjeni zakonski pogoji za sklepanje prodajnih pogodb v smislu 5. člena ZVKSES, zato tudi cene posameznih stanovanj še niso objavljene.

