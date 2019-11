Velenjska občina nasprotuje selitvi upravnega dela Gorenja v Ljubljano

Kot so danes sporočili z velenjske občine, so zelo zaskrbljeni zaradi aktivnosti in namer, ki se v zadnjem obdobju dogajajo v Gorenju. Gre namreč za njihovo lokalno skupnost izjemno pomemben steber gospodarstva že skoraj sedem desetletij. Prav tako je Gorenje kot eden izmed večjih slovenskih izvoznikov in zaposlovalcev po navedbah občine izjemnega pomena za slovensko gospodarstvo.

"Trenutna situacija v podjetju, načrti novega vodstva in razpoloženje zaposlenih so daleč od obljub in zavez, ki so jih novi lastniki dajali ob prevzemu družbe. Ocenjujemo, da je dobro leto dni po prevzemu Gorenja s strani kitajskega Hisensa stanje že postalo kritično," navajajo na občini.

Ob prevzemu podjetja so bile napovedi optimistične

Kot navajajo na občini, je novi lastnik Gorenja obljubljal, da bo zgradili novo tovarno in ustvarili nova delovna mesta. Tako zaposleni v družbi kot tudi občinska uprava pa so verjeli, da bo prevzem prinesel pozitivne učinke za zaposlene, za podjetje in za celotno lokalno skupnost.

Foto: STA Žal pa trenutne razmere kažejo ravno obratno. Danes so namreč zaposleni zelo zaskrbljeni in prestrašeni, saj o prihodnosti in načrtih Gorenja pridobivajo različne informacije in šele takrat, ko so te že dejstvo. Učinkovitega dialoga z vodstvom družbe pa ni, so opozorili.

"Zaradi precejšnjega pritiska na povečanje tempa dela se povečuje bolniška odsotnost, vedno več strokovnega kadra odhaja, prihaja do odpuščanj tudi invalidnih oseb, nezadovoljstvo med zaposlenimi pa je vsak dan večje. Nedavna informacija o selitvi upravnega dela v Ljubljano nas je negativno presenetila, saj selitev visoko izobraženega kadra v Ljubljano ne obeta nič dobrega," so zapisali na občini.

Verjamejo pa, da lahko vodstvo Gorenja enako dobro vodi družbo, tudi če ostane v Velenju. Tudi namera o premestitvi klicnega centra v Srbijo po mnenju občine kaže na to, da želijo v Velenju ohraniti le proizvodni del s čim manj stroški oz. delovne sile.

S takšnim načinom vodenja družbe, ki je eden izmed glavnih stebrov Šaleške doline in širšega območja, se v Velenju ne strinjajo. Za občino omenjena selitev pomeni še eno obliko centralizacije sistema, ki je ena izmed ključnih težav Slovenije.

Družba v zasebni lasti, zato se premier ne sme vmešavati

"Ne nazadnje so nas zadnje čase polna usta različnih ukrepov proti centralizaciji, pa pokažimo, da nas niso samo besede," so še zapisali in dodali, da so protestno pismo v vednost poslali kitajskemu veleposlaniku v Slovenijo Wang Shunqingu, gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku, predsedniku Gospodarske zbornice Slovenije Boštjanu Gorjupu in medijem.

Foto: STA Vodstvo Gorenja je sicer podžupanu velenjske občine Petru Dermolu na sestanku konec oktobra zatrdilo, da bistvenih negativnih učinkov zaradi selitve upravnega dela v Ljubljano za delovna mesta ne bo. Gorenje si z ukrepi pod novim lastnikom predvsem prizadeva zagotoviti konkurenčnost na trgu ter s tem ohranitev in tudi rast števila delovnih mest, so mu povedali.

V Gorenju so se na pismo občine odzvali s pojasnilom, da je družba v 100-odstotni zasebni lasti, zato pozivi premierju, naj se vmešava v poslovne odločitve zasebne družbe, jim nasprotuje ali poskuša nanje kakorkoli vplivati, niso ne utemeljeni in ne legitimni.

Na oktobrskem sestanku z Dermolom je glavni direktor Gorenja Chao Liu pojasnil načrte z velenjsko proizvodno lokacijo in tudi načrte za novo podjetje v Ljubljani, podžupan pa je glavnega direktorja povabil tudi na decembrsko sejo mestnega sveta. Te se bodo pristojni po napovedi Gorenja udeležili in podrobneje predstavili Hisensove načrte in izzive, saj si želijo in si prizadevajo ohraniti dobre odnose in ustrezen pretok informacij z lokalno skupnostjo.

Socialni dialog mora potekati skladno s sindikatom

Socialni dialog s sindikatom, katerega navedbe navaja občina kot svoje, pa mora potekati in poteka neposredno s sindikatom ter znotraj podjetja, navajajo v Gorenju.

Po njihovem mnenju bo z vzpostavitvijo centra upravljanja Hisensa za vso Evropo v Ljubljani Slovenija pridobila, lastnik pa organizira družbo tako, da bo integrirana v poslovno okolje korporacije Hisense, ob hkratni nujni sanaciji poslovanja, ki poteka že vse od prevzema z namenom, da bo družba lahko dolgoročno obstala in rasla.

To pa bi moral biti ne nazadnje tudi interes občine, v kateri postaja Gorenje z več kot 4.000 zaposlenimi osrednja Hisensova proizvodna lokacija za vso Evropo, so še navedli v velenjski družbi.