"Situacijo spremljamo na tedenski bazi, in če se bo pokazalo, da je potrebno kaj spremeniti, to zagotovo bomo," je poudaril guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle.

Ukrepi Banke Slovenije na področju kreditiranja gospodinjstev so v veljavi, po besedah guvernerja Banke Slovenije Boštjana Vasleta pa je potrebno na učinke novih pravil pri najemanju kreditov počakati nekaj četrtletij. "Situacijo spremljamo na tedenski bazi, in če se bo pokazalo, da je potrebno kaj spremeniti, to zagotovo bomo," je obljubil Vasle.

"Ključno je, da se po uveljavitvi ukrepov potrudimo, da bodo ti izvajani v duhu, v kakršnem smo jih sprejeli, torej ne s tem, da omejujemo kreditiranje kar vsepovprek, temveč tam, kamor smo z ukrepi ciljali. Treba je počakati na prve rezultate, potem bo priložnost, da se pogovarjamo naprej," je ob robu Dneva bančnikov na Brdu pri Kranju povedal guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle.

Vasle: Ukrepamo proti prekomernemu potrošniškemu kreditiranju

Kot je spomnil, bo obdobje nizkih obrestnih mer trajalo še nekaj časa, gospodarska rast pa se umirja. "Tega se kot varuhi finančne stabilnost dobro zavedamo, zato smo v zadnjih mesecih pospešili ukrepanje makrobonitetnega nadzora. V evropskem prostoru je 20 držav, ki so uvedle takšne ukrepe, in temu se je pridružila tudi Slovenija," je dejal Vasle.

Foto: Ana Kovač

"Zavedamo se, da ti ukrepi bankam lahko prinesejo negativne učinke, a to ne upravičuje dejstva, da bi se v Sloveniji uveljavljale prakse, ki bi lahko oslabile finančno stabilnost," je poudaril guverner. Zato so se v Banki Slovenije odločili, da posežejo v tisti segment, kjer so se v zadnjem času pojavila največja odstopanja: "Naše ukrepanje je namenjeno zajezitvi prekomernega potrošniškega kreditiranja."

Ocenil je, da se je v preteklosti pri ukrepanju čakalo predolgo, zdaj pa ukrepajo preventivno. "Menimo, da ukrep ni pretirano oster," je še povedal Vasle ter dejal, da so med bankami v Sloveniji resda razlike v odstopanjih od prejšnjih priporočil, je pa precej bank delovalo nad priporočljivimi mejami. "Ker to postaja sistemski problem, smo se odločili za ukrep," je še dodal guverner.

Brodnjak: Ukrep je bil sprejet čez noč

Bančniki, ki so se zbrali na tradicionalnem Dnevu slovenskih bančnikov, so po uvedbi zaostrenih pogojev kreditiranja gospodinjstev pozvali k dialogu. "Ukrep je nesorazmeren, uveden je bil prehitro," je ocenil predsednik nadzornega sveta Združenja bank Slovenije in prvi mož NLB Blaž Brodnjak.

Foto: STA

"Vse makroekonomske ukrepe kot tudi makrobonitetne, ki jih je na področju kreditiranja z novembrom uvedla Banka Slovenije, bi morali sprejemati po opravljenem dialogu s ključnimi deležniki," je ocenila direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravec Caprirolo.

Ne gre toliko za obseg posojil, kot za število ljudi, ki se jih je dotaknil, je izpostavil Brodnjak. Prej je namreč o znesku, ki mora kreditojemalcu ostati po plačilu obroka, odločala banka sama, zdaj pa je meja točno določena in s tem je veliko ljudi postalo kreditno nesposobnih.

Prav to je ena od stvari, ki banke najbolj moti. "Ukrep je bil sprejet čez noč," je dodal Brodnjak, ki se sicer strinja z Banko Slovenije, da je potrebno anomalije, ki so po njegovem mnenju produktne narave, porezati. A to bi se po mnenju bančnikov dalo urediti tudi drugače. Banka Slovenije ima možnosti, da individualno pritisne na banko kršiteljico, je še povedala Stanislava Zadravec Caprirolo.