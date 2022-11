V Petrolu se je čisti dobiček zaradi regulacije cen goriv krepko znižal

Kot so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Petrola, so med januarjem in septembrom na rast prihodkov poleg rasti nabavnih in prodajnih cen pogonskih goriv in energentov vplivale tudi povečana količinska prodaja goriv in derivatov, priključitev družbe Crodux derivati dva v skupino Petrol in regulacija cen goriv.

Prilagojeni kosmati dobiček je znašal 405,3 milijona evrov, kar je odstotek manj kot v prvih devetih mesecih lani. "Pozitiven doprinos vključitve družbe Crodux derivati dva v skupino k rasti prilagojenega kosmatega poslovnega izida je bil v celoti izničen z učinkom regulacije cen goriv na Hrvaškem, saj regulirane cene niso omogočile pokrivanja stroškov poslovanja," so ob objavi rezultatov navedli v družbi pod taktirko Nade Drobne Popović.

Dodaten izpad so imeli v obdobju določitve najvišje dovoljene marže

Zaradi ukrepov države na trgu pogonskih goriv skupina Petrol po lastnih ocenah beleži znižanje prilagojenega kosmatega dobička za 108,9 milijona evrov v Sloveniji in 34,6 milijona evrov na Hrvaškem. Dodaten izpad je bil v Sloveniji povzročen od 21. junija do 16. avgusta letos zaradi določitve najvišje dovoljene marže, ki pa po navedbah Petrola ni omogočala pokrivanja vseh stroškov.

Zaradi regulacije cen omrežnine za električno energijo med 1. februarjem in 30. aprilom letos ter izenačitve gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina in etažnih lastnikov od 1. januarja letos (oboje v Sloveniji) je imel Petrol dodatnih 2,4 milijona evrov izpada prilagojenega kosmatega poslovnega izida, so še navedli v družbi.

Bruto dobiček za 44 odstotkov manjši kot v enakem obdobju lani

Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je v prvih devetih mesecih nanesel 98,3 milijona evrov, kar je 44 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, dobiček iz poslovanja pa se je znižal za 75 odstotkov na 30,2 milijona evrov.

Zaradi velike negotovosti glede povračila gospodarske škode in izgubljenega dobička skupine Petrol zaradi omejevanja cen pogonskih goriv in preostalih energentov (električna energija in zemeljski plin) v letošnjem letu v Sloveniji in na Hrvaškem ter zaradi neznank glede poslovanja družbe Geoplin, ki je v skoraj 75-odstotni lasti Petrola, v tem trenutku ni mogoče podati ocene poslovanja za skupino do konca leta, niti ni mogoče pripraviti rebalansa poslovnega načrta, poudarjajo v družbi.

Decembra lani predstavljen poslovni načrt za leto 2022 je bil zastavljen zelo ambiciozno. Predvideval je prihodke v višini 5,9 milijarde evrov, kar je Petrol sicer že presegel, in v zdajšnjih razmerah nedosegljiv čisti dobiček v višini 158,2 milijona evrov.