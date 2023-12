V Lendavi bodo danes obeležili položitev temeljnega kamna za prvo fazo novega visokotehnološkega centra za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil. Gre za največjo Lekovo naložbo do zdaj, švicarski Sandoz, katerega del je Lek, pa bo zanjo namenil nekje do pol milijarde ameriških dolarjev. V regijo naj bi center prinesel okoli 300 novih zaposlitev.

Na slovesnosti na Lekovi lokaciji v tem kraju na severovzhodu države, kjer trenutno poteka proizvodnja antiinfektivov in pakiranje končnih farmacevtskih oblik, bodo sodelovali predsednik vlade Robert Golob, švicarska veleposlanica v Sloveniji Gabriele Schreier, minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, predsednik uprave Sandoza Richard Saynor ter globalni vodja Sandozovih tehničnih dejavnosti Glenn A. Gerecke.

V Leku poudarjajo, da gre za njihovo največjo naložbo do zdaj, največjo trenutno investicijo v slovenskem gospodarstvu in eno največjih naložb v državi do zdaj. V Leku in Sandozu so jo napovedali marca, v njej pa vidijo tudi izjemno priložnost za severovzhod Slovenije in pomemben prispevek k skladnemu regionalnemu razvoju države.

Pred tedni so v Leku povedali, da zaposlitveni postopki za novi center, ki naj bi zaživel do konca 2026, že potekajo. Za namen zagotavljanja kadrov bodo z Univerzo v Mariboru vzpostavili kompetenčni center, prizadevajo pa si tudi za vzpostavitev študija farmacije v štajerski prestolnici.

Lek in Sandoz imata v Sloveniji po izvedeni ločitvi Sandoza od Novartisa velike načrte. V Ljubljani Lek tako npr. izvaja 90 milijonov dolarjev vredno investicijo v nov kompleks za razvoj podobnih bioloških zdravil, ki naj bi prav tako zaživel do konca 2026.

Obenem pomembne naložbe v državi izvaja tudi Novartis, Slovenija pa si od aktivnosti obeh švicarskih velikanov in drugih podjetij v panogi obeta uvrstitev med osrednje globalne lokacije na področju biofarmacevtike.