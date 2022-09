Han ob odprtju Mosa: Tako nizkih cen, kot smo jih imeli pred nekaj leti, ne bo več #foto

Gospodarski minister Matjaž Han je danes na celjskem sejmišču tudi uradno odprl 54. mednarodni sejem obrti in podjetništva (Mos). Rdeča nit sejma, ki bo odprt do nedelje, je trajnostna prihodnost s poudarkom na samooskrbi.

Kot je ob odprtju dejal Han, je sejem priložnost za nove posle in partnerstva. Ob tem je poudaril pomen podjetništva za Slovenijo, saj obrtniki in mala podjetja predstavljajo veliko večino podjetij, zaposlujejo 70 odstotkov vseh delavcev in ustvarijo 65 odstotkov vseh prihodkov. Zato jim mora država pomagati, da preživijo v teh kriznih razmerah. Gospodarsko ministrstvo je letos gospodarstvu namenilo 670 milijonov evrov, večina sredstev je namenjena obrtnikom, malim in srednjim podjetjem, je dejal.

Han je ob tem opozoril, da mora svojo nalogo opraviti tudi EU. "V roku 14 dni bo jasno, kaj se bo zgodilo oz. ali bomo šli v smeri energetske kapice oz. kakšne druge regulacije. Jasno pa je, da tako nizkih cen, kot smo jih imeli pred nekaj leti, ne bo več," je dejal.

V izjavi je gospodarski minister izpostavil tudi problematiko kršenja delavske zakonodaje, dotaknil pa se je tudi špekulacije s peleti in poudaril, da mora država pri tem narediti svojo domačo nalogo, saj zakoni za ukrepanje obstajajo.

Odprtja so se poleg Hana med drugim udeležili tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, podpredsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Peter Pišek, celjski župan Bojan Šrot in izvršni direktor Celjskega sejma Robert Otorepec. Ta je izpostavil izzive obrtnikov in podjetnikov, pri čemer je kot največjega izpostavil visoko ceno energije. "Pandemija covid-19, še bolj pa vojna v Ukrajini, sta razgalili vse težave globalizacije," je poudaril. Zato je treba več delati na samooskrbi, je ocenil.

#GospodarskaDiplomacija | Ministrica @tfajon na 11. dnevu gospodarske diplomacije v okviru @CeljskiSejem: "Gospodarstvo in zunanja politika z roko v roki gradita podobo Slovenije 🇸🇮 v tujini in s tem soustvarjata zaupanje v državo in njeno privlačnost za tuje vlagatelje." pic.twitter.com/L85BYe4JfD — MFA Slovenia (@MZZRS) September 14, 2022

O energetski draginji je spregovoril tudi Pišek. Kot je dejal, številni obrtniki in podjetniki opozarjajo, da je zaradi tudi do petkrat višjih cen elektrike ogrožen celo njihov obstoj. V OZS z dozdajšnjimi rešitvami vlade niso najbolj zadovoljni, saj ukrepi ne naslavljajo vseh. Zato predlagajo energetsko kapico in vnovičen ukrep čakanja na delo, ki se je v času pandemije izkazal za zelo učinkovitega. Pišek je tudi opozoril na pomanjkanje kadra.

Letos okoli 600 razstavljavcev iz desetih držav

Na letošnjem Mosu je okoli 600 razstavljavcev iz 10 držav, skupaj z zastopanimi podjetji pa je prijavljenih skoraj tisoč razstavljavcev iz 20 držav. Organizatorji pričakujejo približno 60 tisoč obiskovalcev.

Na sejmu v Celju se predstavljajo mikro, majhne in srednje družbe, ki jih je sicer v Sloveniji po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) 119 tisoč, predstavljajo pa dobro polovico prihodkov v slovenskem gospodarstvu. V letu 2021 je malo gospodarstvo ustvarilo skupaj 58,8 milijarde evrov prihodkov, okoli 62 odstotkov celotne dodane vrednosti in 68 odstotkov vseh zaposlenih v zasebnem sektorju.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Poslovanje malega gospodarstva in trgovine je bilo v minulih dveh letih na udaru predvsem zaradi epidemije covid-19 in posledično omejitev, vendar je že v lanskem letu preseglo ravni poslovanja iz leta 2019 kljub pritiskom na cene energentov in višanju cen življenjskih potrebščin, so navedli pri GZS v sporočilu za javnost, ki so ga posredovali po današnji seji upravnega odbora zbornice, ki je potekala po uradnem odprtju Mosa.

Upravni odbor GZS je gostil ministra Hana, ki je zbranim pojasnil, kako se je vlada lotila ukrepov zaradi visokih cen energentov. Napovedal je skorajšnji ukrep čakanja na delo z upanjem, da ga v praksi ne bo treba uporabiti. Kot je še dejal, je vlada pripravljena prisluhniti tudi predlogu GZS za zvišanje deleža sofinanciranja stroška električne energije in zemeljskega plina, a je za to, po ministrovih besedah, potrebna sprememba zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih cen. Novelacijo zakona je napovedal po hitrem postopku in izrazil pričakovanje, da bo postopek izveden najkasneje prihodnji mesec. Sprejel je tudi pobudo o avansiranju te pomoči ter o možnosti moratorija na odplačilo kreditov.

Han je v okviru srečanja z upravnim odborom GZS izpostavil tudi potrebo po ukrepanju Evropske komisije in zagotovil, da bo Slovenija v Bruslju glasna.

Mos je razdeljen na področja gradnja in obnova doma, turizem in prehrana, kamping in karavaning, oprema in materiali za obrt in industrijo, poslovne storitve in poslovne priložnosti v tujini ter izdelki široke potrošnje. V ospredju je samooskrba, najbolj prehranska in energetska. Ob sejmu poteka državno tekmovanje mladih strokovnjakov v poklicnih spretnostih SloveniaSkills 2022.

Gospodarsko ministrstvo pripravlja posvete o priložnostih gozdarsko-lesnega sektorja za povečanje surovinske samooskrbe gospodarstva, razpravo o poti do višje dodane vrednosti turizma ter predstavitev smernic OECD za večnacionalne družbe za odgovorno poslovno ravnanje. Tržni inšpektorat pripravlja predstavitev obveznosti podjetij pri prodaji prek spleta in predstavitev sistema za skladnost neživilskih proizvodov.

OZS pa se skupaj s sekcijami, območnimi zbornicami in poslovnimi partnerji predstavlja na več kot 700 kvadratnih metrih. Med osrednjimi dogodki sta ulica obrti s predstavitvijo 11 obrtnih poklicev ter mednarodno poslovno srečanje, ki je privabilo obrtnike in podjetnike iz devetih držav.