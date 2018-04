Uprava premogovnika zanika pritiske na zaposlene med stavko

Uprava Premogovnika Velenje je zanikala vse navedbe in namigovanja, da je na čelu z generalnim direktorjem družbe Ludvikom Golobom ovirala sindikalne dejavnosti v času pred in med stavko prejšnji teden ter kakorkoli pritiskala ali grozila zaposlenim. Ob tem so v vodstvu podjetja poudarili, da stavke ni podprlo več kot 95 odstotkov zaposlenih.

Uprava Premogovnika Velenje zanika, da bi pri stavki pritiskala na zaposlene. Foto: Matej Leskovšek

Kot so sporočili iz Premogovnika Velenje, se je stavke udeležilo 4,5 odstotka zaposlenih, da je stavka plačana, pa mora v njej sodelovati vsaj 30 odstotkov vseh zaposlenih.

Ker pa Premogovnik Velenje ni običajno podjetje, so bili zaradi specifike njihove dejavnosti, organizacije dela ter zagotavljanja varnosti delovnega procesa primorani zaposlene pozvati, da se glede svoje prisotnosti na delu 17. aprila izrečejo s podpisom posebne izjave.

Uprava: Kamer nismo namestili zaradi stavke

Hkrati so v premogovniku zanikali, da bi imel nakup varnostnih kamer kakršnokoli povezavo s stavko. "Nakup oziroma namestitev kamer nima nikakršne povezave s stavko, ampak je del aktivnosti, ki so zahtevane v sklopu novega načrta varovanja objekta posebnega pomena skladno z uredbo o obveznem organiziranju varovanja, ki je Premogovnik Velenje uvrstila v to kategorijo objektov," so navedli v družbi.

Poudarili so, da je bil stavkovni odbor Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), ki je organiziral stavko, 18. aprila razpuščen, vse njihove zahteve, naslovljene na poslovodstvi Premogovnika Velenje in hčerinske družbe HTZ Velenje, pa so bile umaknjene.

"Bojazni, da bi škodovali delavcem, so odveč"

V premogovniku so napovedali, da bosta vodstvi obeh družb še naprej ukrepali skladno z veljavno zakonodajo. To pomeni, da bo vodstvo Premogovnika Velenje preučilo vse elemente dogodka, vse vpletene in ukrepe, ki so bili sprejeti pred opozorilno stavko ter med njo in po njej, ter posledice, ki izhajajo iz tega.

"Vsakršna bojazen, da bi vodstvo na čelu z direktorjem Ludvikom Golobom, ki prav tako izhaja iz rudarske družine in je že v srednješolskih letih začel delati v rudniških rovih Premogovnika Velenje, kakorkoli škodovalo delavcem, je povsem odveč," so zatrdili v premogovniku.

Sindikat SDRES se ni udeležil današnjih pogajanj z upravo

Zavrnili so tudi očitke sindikata SDRES glede zagotavljanja varnosti v jami. Po navedbah družbe vsako leto opravljeni redni inšpekcijski pregledi doslej niso pokazali nobenih kršitev, iz zapisnikov pa lahko organi pregona razberejo, da dela potekajo v skladu z zakonodajo in internimi pravilniki.

Uprava Premogovnika Velenje se je danes ponovno sestala s socialnimi partnerji v povezavi s podpisom dogovora vodstva podjetja in socialnih partnerjev glede efektivnega delovnega časa.

Povabilu na pogajanja so se odzvali Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije (SPESS) premogovnika, podružnica SPESS HTZ, sveta delavcev Premogovnika Velenje in HTZ Velenje. Predstavniki SDRES se pogajanj niso udeležili, prav tako niso opravičili svoje odsotnosti, so navedli v podjetju.

Navzoči so obravnavali regresne zahtevke za pretekla obdobja. Poslovodstvo se je obvezalo, da bo pripravilo predlog delovnega časa za sedem ur in 45 minut, saj je treba organizirane avtobusne prevoze na delo in z dela čim prej uskladiti s pogodbenim prevoznikom.

Poslovodstvo Premogovnika Velenje bo v pogajanja vključilo tudi lastnika, poslovodstvo Holdinga Slovenske elektrarne.