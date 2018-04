Direktor Premogovnika Velenje: Napovedana stavka je nezakonita in nelegitimna

Golob je dejal, da je opozorilna stavka napovedana tudi v hčerinski družbi HTZ, kjer pa Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES), ni reprezentativni sindikat, zato je stavka nezakonita.

Tudi za napoved stavke v Premogovniku Velenje Golob meni, da je nezakonita, saj do današnjega dne s strani SDRES niso prejeli niti sklepa o ustanovitvi stavkovnega odbora, niti sklepa o napovedani stavki, niti drugih potrebnih dokumentov, iz katerih bi izhajala zakonitost napovedane stavke. Ocenjuje tudi, da zahteve SDRES niso dovolj konkretizirane, da bi jih lahko priznali kot zakonito stavkovne. "Njihove stavkovne zahteve sploh niso zahteve, ampak zgolj želje," meni Golob.

Več kot polovica zaposlenih bo na dan stavke delalo

Zaposlene je sicer pozval, da se o svoji prisotnosti na delu v torek izrečejo s podpisom posebne izjave. Okrog 65 odstotkov zaposlenih se je že izreklo, da bo na dan napovedane stavke delalo, skoraj 23 odstotkov zaposlenih je v teh dneh odsotnih zaradi bolezni oziroma koriščenja dopusta, tako da doslej ni bilo vrnjenih zgolj 12 odstotkov izjav.

"Če delodajalec ne bo imel podatka, koliko delavcev bo na navedeni dan prisotnih na delovnem mestu, delovnega procesa ne bo mogel organizirati, še manj pa bo lahko zagotovil varnost delovnega procesa in varnost delavcev na delu, k čemur ga zavezujeta tako delovnopravna in rudarska zakonodaja kakor tudi zakonodaja s področja varnosti in zdravja pri delu. Zaradi navedenega zato ne bi mogli organizirati delovnega procesa, zaradi česar bi bil delodajalec primoran vsem delavcem, zaposlenim v Premogovniku Velenje, odrediti dopust, proizvodnjo pa za ta dan ustaviti," je pojasnil Golob.

Golob je poudaril, da se o zahtevah poslovodstvo še vedno pogaja in dogovarja v okviru skupnih pogajanj za spremembo podjetniških in panožnih kolektivnih pogodb. Foto: Matej Leskovšek

Golob: Vodstvo se še vedno pogaja

Znova je poudaril, da se o zahtevah, ki poleg SDRES zadevajo tudi druge socialne partnerje v skupini Premogovnik Velenje, poslovodstvo še vedno pogaja in dogovarja v okviru skupnih pogajanj za spremembo podjetniških in panožnih kolektivnih pogodb. O vseh zahtevah, ki jih je SDRES naslovil na Premogovnik Velenje, so se s SDRES pogajali na več skupnih sestankih, pripravili so jim tudi konkretne predloge, do katerih pa se vse do danes še niso opredelili.

Po Golobovih besedah je likvidnostni položaj v prvih štirih mesecih letos v Premogovniku Velenje izjemno zahteven, saj trenutni likvidnostni primanjkljaj znaša 5,1 milijona evrov. Razloga za to sta izpad prodaje in proizvodnje premoga v vrednosti 3,1 milijona evrov ter izplačilo uspešnosti za leto 2017 v vrednosti okoli dva milijona evrov.

Dodatni vpliv na likvidnost v letu 2018 bo imel remont bloka šest v Termoelektrarni Šoštanj, ki je predviden maja in junija. V času remonta bodo namreč prodali mesečno za približno pet milijonov evrov premoga, kar pomeni dodatni primanjkljaj v višini pet milijonov evrov v vsakem mesecu remonta.

"Za zagotavljanje likvidnosti v letu 2018 nam mesečno manjka med šest in 10 milijonov evrov," je povedal Golob, ki je šest stavkovnih zadev SDRES finančno ovrednotil na devet milijonov evrov.

Golob pravi, da je likvidnostni položaj v prvih štirih mesecih letos v Premogovniku Velenje izjemno zahteven. Foto: Premogovnik Velenje

O izplačilu letošnjega regresa in efektivnega delovnega časa, tako pravi Golob, so socialnim partnerjem že posredovali predlog dogovora, o katerem pa se pogajanja še nadaljujejo. Regresni zahtevek za izplačilo efektivnega delovnega časa za nazaj pa bi Premogovnik Velenje ponovno pahnil v insolventnost, v kateri so zadnjič bili leta 2015.

Bećarević: O nekaterih zadevah so se pripravljeni pogajati

Bećarević pa je v izjavi za medije povedal, da vztrajajo pri ureditvi efektivnega delovnega časa in izplačilu regresa, o drugih stavkovnih zahtevah pa so se pripravljeni pogajati v okviru panožne kolektivne pogodbe.

Dejal je, da je 835 zaposlenih v Premogovniku Velenje podprlo efektivni delovni čas, ki bi trajal sedem ur in 45 minut, 15 minut pa bi imeli delavci na voljo, da se preoblečejo v zaščitna oblačila in se umijejo po koncu izmene. Tudi SDRES podpira ta predlog, zahteva pa tudi poračun plač za zadnjih pet let iz naslova efektivnega delovnega časa. "Uprava Premogovnika Velenje pa zahteva, da se temu plačilu odpovemo," je dejal Bećarević.

Dodal je še, da bo, če do 16. aprila do 24. ure ne bo dosežen dogovor s poslovodstvom Premogovnika Velenje, v torek opozorilna stavka. Pogajanja med SDRES in poslovodstvom Premogovnika Velenje pa se bodo nadaljevala v ponedeljek zjutraj.