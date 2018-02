Uprava Gorenja kljub ultimatu vztraja pri odpovedi kolektivne pogodbe #video

Uprava Gorenja kljub ultimatu sindikata, ki je za 14. marca napovedal stavko, ne bo preklicala odpovedi kolektivne pogodbe. Danes so znova poudarili, da korak nazaj ni prava smer za zagotavljanje prihodnjega razvoja družbe. Želijo si nadaljevanja pogajanj in hitrejšega iskanja rešitve za sprejem celovito prenovljene kolektivne pogodbe.

Video: Planet TV

Uprava Gorenja je danes sporočila, da bodo organizatorjem stavke omogočili, da to pravico uveljavijo v skladu z veljavnimi predpisi. Hkrati pa so menili, da je stavka povsem nepotrebna in neupravičena. V dosedanjih pogajanjih za celovito prenovo kolektivne pogodbe so po mnenju uprave dosegli velik napredek, zato so pripravljeni na iskanje kompromisa.

"Dosedanja Gorenjeva podjetniška kolektivna pogodba iz leta 1991 je nujno potrebna prenove. Obenem je odpoved podjetniške kolektivne pogodbe legitimna in zakonita poteza katerekoli pogodbene strani, tako delodajalske kot delavske, njena odpoved pa zaposlenim v tem trenutku ne jemlje nikakršnih pravic," so poudarili.

Podjetniška kolektivna pogodba je namreč kljub odpovedi veljavna še šest mesecev in še nadaljnjih 12, če v vmesnem času ne bo podpisana nova. Pravice zaposlenih tako ostajajo nespremenjene do avgusta 2019.

Spomnili so, da se večine pravic iz kolektivne pogodbe delodajalska stran v pogajanjih ni dotikala, temveč jih je želela, čeprav kot nadstandardne predstavljajo velik strošek za delodajalca, ohraniti v enakem obsegu, kot doslej. Nesoglasja pa so se pojavila pri vprašanju zmanjšanja števila dni dopusta. Uprava je predlagala, da se ta skrajša za štiri ali pet dni, sindikat pa je pripravljen privoliti v skrajšanje dopusta le za dva dni.

V Gorenju želijo nadaljevati pogajanja, saj so ta po njihovem mnenju pomembna za zagotavljanje dolgoročnega stabilnega razvoja in ohranitev delovnih mest. Za to pa potrebujejo kakovostno osnovo, celovito prenovljena kolektivna pogodba pa bi bila pomemben korak v to smer.

"Pomembno je, da se prav vsi deležniki v Gorenju zavedamo svoje odgovornosti pri zagotavljanju kakovostne prihodnosti za podjetje ter ustreznih strateških in poslovno-finančnih razmer v družbi in skupini," so poudarili. Vse poteze bodo namreč imele dolgoročne učinke, ki jih bodo čutili še leta in desetletja.

Gorenjevi delavci bodo po napovedih predsednika konference Skei Žana Zebe stavkali 14. marca, in sicer v vsaki od treh izmen po dve uri. Do 14. marca pogajanj za spremembo podjetniške pogodbe ne bo, stavkovni odbor pa bo nato stopnjeval aktivnosti.