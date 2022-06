Unovčenih za več kot 800 tisoč evrov digitalnih bonov

Prvi dan veljavnosti digitalnih bonov '22 so trgovine z računalniško opremo doživele precejšen naval. Včeraj do 11. ure je bilo skupno unovčenih za 826.438 evrov digitalnih bonov, izhaja iz podatkov, ki jih je za STA posredovala vladna služba za digitalno preobrazbo. Bone je v prvem dnevu in pol unovčilo 5.885 posameznikov.

Od srede lahko učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole, dijaki in študentje pri nakupu računalniške opreme unovčijo digitalne bone '22 v vrednosti 150 evrov. Skupno je po podatkih vladne službe 219.852 upravičencev, za bone pa je skupno dodeljenih 32,98 milijona evrov finančnih sredstev.

Mladi v Big Bangu pustili za pol milijona evrov bonov

Daleč največ digitalnih bonov je bilo unovčenih v trgovinah Big Bang. Včeraj do 11. ure je bilo v njihovih poslovalnicah unovčenih 4.120 bonov v skupni vrednosti 499.546 evrov.

Na drugem mestu je trgovina Istyle, specializirana za prodajo izdelkov podjetja Apple. Pri tem trgovcu je bilo opravljenih 585 unovčitev, vrednih 86.826 evrov. Po poročanju spletnega medija N1 so med zmagovalci prvih dni slušalke znamke Apple, saj je za model AirPods2 treba dodati le okoli deset evrov. V trgovini Istyle v ljubljanskem BTC so omenjene slušalke razprodali že v sredo dopoldne, novo pošiljko bodo dobili prihodnji teden. Brez zaloge najcenejših Applovih slušalk so ostali tudi pri Mimovrste, v Epl na Kongresnem trgu pa je zmanjkalo modelov AirPods Pro, medtem ko je bilo včeraj na voljo še nekaj osnovnih modelov, poroča N1. V spletni trgovini Telekoma Slovenije so vsi modeli Applovih slušalk na zalogi. Digitalne bone lahko izkoristite pri plačilu po redni ceni, pri ceni na obroke v programu zvestobe in ob vezavi mobilnega ali fiksnega razmerja. Dostava je brezplačna.

Sledila sta trgovca Harvey Norman in Anni, ki sta zabeležila podobne številke. Pri prvem je bilo opravljenih 319 unovčitev v vrednosti 43.570 evrov, pri drugem pa 329 unovčitev v vrednosti 41.332 evrov.

Pri trgovcu EPL je bilo 218 unovčitev v skupni vrednosti 32.173 evrov.

Pri spletnem trgovcu Mimovrste je bilo unovčenih 146 digitalnih bonov, upravičenci pa so z njimi ustvarili za 18.900 evrov prihodkov.

Več kot sto unovčitev bonov je bilo še pri podjetju Legit marketing, in sicer so upravičenci v 103 unovčitvah pri njih pustili 1.302 evra.

Lestvico prvih deset ponudnikov končujejo E-misija (78 unovčitev v vrednosti 10.810 evrov), Spar (78 unovčitev v vrednosti 10.360 evrov) in Mercator (75 unovčitev v skupni vrednosti 9.596 evrov), še izhaja iz podatkov vladne službe za digitalno preobrazbo.