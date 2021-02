Umar: Drugi val epidemije brez vidnejšega vpliva na izvozno usmerjena podjetja in gradbeništvo

Jesenski drugi val epidemije ni imel vidnejšega vpliva na izvozno usmerjene dejavnosti in gradbeništvo, je pa ob gostinstvu in turizmu močneje prizadel še trgovino na drobno in nekatere druge storitvene dejavnosti, v najnovejši številki Ekonomskega ogledala ugotavlja Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

V Sloveniji se je ob strogih zajezitvenih ukrepih, sprejetih sredi zadnjega četrtletja 2020, začenši z drugo polovico oktobra, prodaja v trgovini in nekaterih storitvenih dejavnostih precej zmanjšala, navaja Umar. Podobno kot v prvem valu epidemije je najmočneje prizadeto gostinstvo, kjer se je z zaprtjem nastanitvenih in gostinskih obratov prihodek več kot prepolovil, piše STA.

Ob začasnem odprtju se je prodaja decembra povečala

Zmanjšali so se tudi izdatki gospodinjstev za osebne, razvedrilne, športne in druge storitve, saj teh ni mogoče uporabljati. Zaradi zaprtja nenujnih trgovin se je močno skrčila prodaja v trgovini z motornimi vozili in trgovini na drobno, pri čemer je v zadnji najbolj upadel prihodek v trgovini z oblačili in obutvijo ter pohištvom in gospodinjsko opremo. Ob delnem in začasnem odprtju se je decembra v nekaterih segmentih prodaja povečala, a se je z vnovičnim zaprtjem januarja spet zmanjšala, pojasnjujejo na uradu.

V drugem epidemiološkem valu medtem izvozno usmerjene dejavnosti in gradbeništvo niso vidneje prizadeti. Izvoz blaga v države EU, kamor slovenska podjetja prodajo okoli tri četrtine blaga, in proizvodnja v predelovalnih dejavnostih sta tako v zadnjem četrtletju lani okrevala na predkrizne ravni, poudarjajo na Umarju. Močno se je po navedbah urada okrepila tudi gradbena dejavnost, predvsem zaradi okrepljene gradnje stanovanjskih stavb.

Kazalniki zaupanja po ocenah urada nakazujejo na nadaljevanje ugodnih gibanj tudi na začetku tega leta, pritrjujeta jim tudi podatka o porabi elektrike, kjer so največji odjemalec industrijska podjetja, in obsegu prometa po slovenskih avtocestah. Oba sta bila januarja le nekoliko manjša kot pred letom dni, poroča STA.

Število brezposelnih decembra in januarja ni bistveno odstopalo od sezonskih povišanj

So pa epidemija in ukrepi za njeno zajezitev zaradi manjšega povpraševanja po ugotovitvah Umarja močno vplivali na gibanje nekaterih cen storitev in blaga. Medletni upad cen življenjskih potrebščin je bil januarja sicer nekoliko manjši, k temu pa je največ pripomoglo razmeroma skromno sezonsko znižanje cen obleke in obutve.

K nižjim cenam so sicer januarja še naprej največ pripomogle nižje cene pogonskim goriv, se pa njihov medletni upad postopoma zmanjšuje. Rast cen hrane in storitev ostaja nizka, kar na uradu povezujejo z večjo ponudbo zaradi dobre letine, s skromno aktivnostjo v gostinstvu ter s popolnim zaprtjem nekaterih dejavnosti. Ob ohranjanju interventnih ukrepov povečanje števila brezposelnih decembra in januarja ni bistveno odstopalo od sezonskih povišanj v preteklih letih, na začetku februarja pa je bilo že mogoče zaznati njihovo zmanjšanje, še ugotavlja Umar, poroča STA.