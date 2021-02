Včeraj je po celotni državi potekalo množični hitro testiranje, ki je bilo posledica ponovnega odprtja številnih trgovin in ostalih servisnih dejavnosti. Eden od pogojev so tudi negativni testi zaposlenih. Ob tem je bilo več nejasnosti, kdo bo kril stroške testiranja in za koga je testiranje brezplačno.

V torek je bilo opravljenih največ hitrih testov do zdaj, kar je bila posledica številnega testiranja zaposlenih v trgovinah in storitvenih dejavnostih, ki so znova lahko odprla svoja vrata, ob tem pa je tedensko testiranje opravilo tudi veliko učiteljev in vzgojiteljev.

Včeraj je bilo tako opravljenih kar 39.443 hitrih testov, pozitiven delež pa je znašal 1,4 odstotka. Tako obsežnega testiranja do zdaj še ni bilo. Na Gospodarskem razstavišču so na pomoč prišli zdravstveni delavci iz vojske (skupno je čez cel dan delalo 25 timov), pred mnogimi drugimi lokalnimi točkami, kjer opravljajo hitra testiranja, pa so bile dolge čakalne vrste, kjer je bilo treba čakati tudi po več ur.

Številni trgovci znova odprli vrata

V torek je bila na številnih mestih, kjer opravljajo hitro testiranje, dolga vrsta. Foto: Planet TV Številni trgovci in drugi zaposleni v servisnih dejavnostih so svoje zaposlene napotili na mesta, kjer opravljajo brezplačna testiranja v okviru splošnih in posebnih presejalnih programov, kjer pa to ni bilo mogoče, pa so organizirali samoplačniška testiranja pri izvajalcih medicine dela.

Svoja vrata bi lahko trgovci po odločitvi vlade odprli že preteklo soboto, vendar so morali ob tem predložiti negativne teste svojih zaposlenih, kar pa mnogim ni uspelo, zato so se večinoma prodajalne in servisne delavnice s površino do 400 kvadratih metrov odprle v torek.

Komu ministrstvo povrne stroške?

Še vedno pa negotovo ostaja financiranje oziroma kritje hitrega testiranja. Kot odgovarjajo na ministrstvu za zdravje, je testiranje brezplačno oziroma se izvajalcu povrnejo stroški v primeru:

- splošnega presejalnega programa, Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20),

- posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost (ki se izvaja v skladu z Odredbo o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11/21)).

Posebni presejalni programi so namenjeni za zaposlene v zdravstveni dejavnosti, dejavnosti vzgoje in izobraževanja, za zaposlene, ki izvajajo varstvene storitve in programe. Za te kategorije je Ministrstvo za zdravje pripravilo navodila in protokole za testiranje ter pokrilo stroške izvajanja hitrega testiranja.

V zgoraj naštetih primerih je povračilo določeno po naslednjem ključu:

Foto: Gov.si

Ob tem so imeli mnogi podjetniki tudi težave z iskanjem prostih mest in ponudnikov za opravljanje hitrih testiranj. Na ministrstvu pojasnjujejo, da je na spletni strani objavljen seznam krajev, kjer izvajajo hitra testiranja, in je pripravljen na podlagi informacijah, ki jih ministrstvu za zdravje sporočajo lokalne skupnosti oziroma jih objavijo na spletnih straneh.

"Seznam ni popoln, saj so objavljeni podatki, ki nam jih posredujejo lokalne skupnosti," dodajajo.

V okviru ostalih posebnih presejalnih programov pa izvajalci HAG teste zagotavljajo sami injih zaračunavajo v skladu s Sklepom o določitvi najvišjega povračila stroškov mikrobiološkihpreiskav na virus SARS-CoV-2 (in njegovimi spremembami), dodajajo na ministrstvu.

Cene od 20 pa tudi do 30 evrov in več za test

V ostalih primerih pa se morajo delodajalci sami odločiti, pri katerem izvajalcu zdravstvene dejavnosti bodo organizirali hitro testiranje. Cene se pri ponudnikih gibljejo od 20 do 25 evrov, nekateri podjetniki pa so poročali tudi o ceni 35 evrov za test. Pri PCR-testu se cene gibljejo okrog 100 evrov.

Foto: Reuters

Vlada je sicer v sedmem protikoronskem zakonu sprejela, da bo delodajalcem povrnila stroške testiranja, ko bo to obvezno za delovanje, vendar pa je vmes sofinanciranje poteklo konec januarja. Tako so morala konec preteklega tedna in v začetku tega podjetja sama plačati testiranja svojih zaposlenih.

Ministrstvo in vlada si prizadevata za čimprejšnjo rešitev

Na ministrstvu za gospodarstvo odgovarjajo, "da si prizadevajo za čimprejšnjo zagotovitev ukrepa, ki bo v obliki državne pomoči omogočil dodatna sredstva za sofinanciranje testiranja".

Ali bo tako, kot je pred tem veljalo, da bodo podjetja upravičena do 40 evrov enkratnega nadomestila na zaposlenega, še ni znano.

"Načina in oblike državne pomoči ter višine sredstev zato za zdaj še ne moremo komentirati," še dodajajo na ministrstvu.