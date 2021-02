Ne veste, kje se prijaviti na cepljenje? Tu je odgovor.

V Sloveniji je dva odmerka cepiva do zdaj prejelo 42 tisoč ljudi. Ko bo prišla na vrsto za cepljenje kritična infrastruktura, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje predlagajo, da se najprej cepi šolnike. Za zdaj ne vedo, kdaj bo na vrsto prišla zdrava odrasla populacija, saj nimajo podatka, kakšna bo dobava cepiva in kakšno bo zanimanje zanj.

Cepljenje v Sloveniji poteka relativno uspešno, meni nacionalna koordinatorica programa cepljenja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Marta Grgič Vitek. Konec tedna so države od Evropske komisije dobile navodilo, da morajo sporočati podatke, koliko odmerkov je prejela posamezna država, koliko jih je med državljane že razdelila in koliko ljudi je bilo cepljenih z drugim odmerkom.

Dva odmerka cepiva prejelo 42 tisoč ljudi

Zbrani podatki kažejo, da je Slovenija do 5. februarja prejela 96 tisoč odmerkov Pfizerjevega cepiva in 8.400 odmerkov Moderninega cepiva. V Sloveniji je bilo za zdaj cepljenih dobrih 96 tisoč ljudi, slabih 42 tisoč pa je prejelo dva odmerka.

Ne veste, kako se prijaviti na cepljenje? Tu so navodila. Starejši in ljudje, ki spadajo v eno od rizičnih skupin: kontaktirajte osebnega zdravnika, ki bo zagotovil cepivo in vas bo cepil. Zdravniki aktivno kličejo svoje paciente, starejše od 80 let. Če ne spadate v rizično skupino: na cepljenje se prijavite z oddajo vloge na spletni strani eUprave. Ko bo cepivo na voljo, boste dobili obvestilo o času in lokaciji cepilnega mesta. Cepljenje bo potekalo po vrstnem redu prijav. Za tiste, ki ste interes že izrazili pri osebnem zdravniku, prijava na spletni strani eUprava ni potrebna. V okviru e-zdravja se išče rešitev, na podlagi katere bi vsi izvajalci zdravstvenih storitev imeli dostop do enotnega digitalnega sistema. Na podlagi tega bi vsak zdravnik za svojega pacienta dostopal do podatkov oz. prijave za cepljenje, ob tem še pojasnjujejo na NIJZ.

Na NIJZ ocenjujejo, da jim bo ljudi, starejše od 80 let, uspelo cepiti do konca februarja. Potem pa sledijo starejši od 75 let, nato pa starejši od 70 let in posebej ranljivi kronični bolniki, ne glede na starost. Predvidevajo, da bi lahko ti dve skupini cepili nekje v mesecu aprilu. Pri tem je treba povedati, da bodo starejše od 65 let cepili le s cepivoma podjetij Pfizer in Moderna. Ljudje med 18 in 65 letom pa bodo lahko prejeli tudi cepivo proizvajalca AstraZeneca.

Predlagajo, da najprej cepijo šolnike

Ko bo prišla na vrsto za cepljenje kritična infrastruktura, na NIJZ predlagajo, da se najprej cepijo zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja. Za ostale nujne službe pa bodo zaprosili vlado, ki bo povedala, katere službe so ključne za delovanje države. Kot je dejala Marta Grgič Vitek, so prejeli okoli sto različnih vlog, kjer ocenjujejo, da so pomembne in bi morale imeti prednost pri cepljenju.

Koliko cepiva bomo dobili v prvem četrtletju

Slovenija bo februarja prejela okoli 136 tisoč odmerkov cepiva, pravijo na NIJZ. V mesecu marcu bomo dobili skoraj sto tisoč odmerkov Pfizerjevega cepiva in še 30 tisoč odmerkov Moderninega cepiva. Količine cepiva, ki ga bo dobila država in ga proizvaja podjetje AstraZeneca, še niso znane. Delež resnih neželenih učinkov je sicer nižji kot pri ostalih cepljenjih.

Po zadnjih podatkih (do 7. februarja) je bilo cepljenih 2,6 odstotka prebivalcev Slovenije. Precepljenost je najvišja v starostni skupini nad 65 let.

Kakšni so neželeni učinki po cepljenju

S cepivom proizvajalca Pfizer so do zdaj cepili več kot 96 tisoč ljudi, v okviru tega je bilo prijavljenih 1.046 neželenih učinkov. S cepivom Moderne je bilo do zdaj cepljenih le nekaj tisoč ljudi, neželeni učinki pa so se pojavili pri petih osebah. Najpogosteje gre za splošne težave in spremembe na mestu aplikacije, pojavljajo se tudi glavoboli, omotice ... (Posamezna prijava navadno vključuje več prijavljenih neželenih učinkov pri isti osebi. Vsi ti prijavljeni NU so razvrščeni po organskih sistemih na način, ki ga uporablja EMA.)