TZS odločno proti zaprtju trgovin ob nedeljah

V Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) odločno nasprotujejo spremembi zakona o trgovini, ki ukinja nedeljsko obratovanje prodajaln. Kot opozarjajo, je trenutno obdobje neprimerno za kakršnekoli razprave o spremembi delovnega časa prodajaln. Zaprtje trgovin ob nedeljah bi po njihovih besedah pomenilo upad prihodka in zmanjšanje gospodarske aktivnosti, in to v času, ko je treba vse napore usmeriti v doseganje gospodarske rasti.

"V času, ko je treba vse napore usmeriti v doseganje gospodarske rasti, je potrošnja za gospodarsko rast ključna. Od trgovinske dejavnosti je odvisno veliko število delovnih mest, ki slovenskemu gospodarstvu prinašajo 34 odstotkov vseh prihodkov, zato je upravni odbor TZS sprejel sklep, da odločno nasprotuje spremembi zakona o trgovini, ki ukinja nedeljsko obratovanje trgovin," pravijo v TZS. Omenjene zakonske spremembe so v parlamentarni postopek vložili v Levici, predlog pa podpirajo tudi v drugih strankah, na primer v SDS, LMŠ in NSi.

TZS: Vlada naj takoj odpravi omejitve za obratovanje trgovin ob nedeljah

Ob predpostavki, da bi bili prihodki enaki tistim v lanskem letu, bi zaprtje trgovin ob nedeljah po njihovih besedah lahko pomenilo tudi do deset odstotkov upada prihodkov. V TZS v luči gospodarskih posledic pandemije novega koronavirusa zato pozivajo vse deležnike, da razprave o morebitni ukinitvi nedeljskega delovnega časa zamaknejo v čas, ko bodo razmere to dopuščale.

"Ob upoštevanju trenutnih zaostrenih gospodarskih razmer in pomena, ki ga ima trgovina za slovensko gospodarstvo, mora biti prioritetna naloga vseh deležnikov, da se s takojšnjim preklicem vladnega odloka odpravijo omejitve za obratovanje prodajaln ob nedeljah ter da te ostanejo odprte tudi ob nedeljah," vlado pozivajo v TZS.

"Dodatki za praznično in nedeljsko delo bistveno višji od preostalih dejavnosti"

Ob tem opozarjajo, da imamo tri sosednje države, kjer za delovanje trgovin ob nedeljah ni nobenih omejitev, to so Hrvaška, Madžarska in Italija, izjema je samo Avstrija: "Odprte trgovine ob nedeljah so ključnega pomena za podpiranje razvoja turizma. Brez trgovine ni turizma, o čemer priča tudi liberalizirana ureditev obratovalnega časa praktično v vseh državah EU, še posebej v tistih, ki so osredotočene na turizem, zato bi takšen ukrep močno prizadel slovensko turistično dejavnost in širše gospodarstvo."

Dodajajo, da trgovci problematiko ponovnega odpiranja zakona o trgovini vidijo tudi v luči veljavnega dogovora s sindikati. Dogovor iz kolektivne pogodbe, ki velja do konca leta 2022, je zaposlenim prinesel omejitev dela na vseh 15 praznikov in delo na le največ 20 nedelj v koledarskem letu, kar pomeni manj kot dve nedelji na mesec. "Prav tako je ta dogovor prinesel dodatke za praznično in nedeljsko delo, ki so bistveno višji oziroma celo dvakrat višji od preostalih dejavnosti v slovenskem gospodarstvu, dodajajo v TZS.