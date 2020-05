V Levici verjamejo v uspeh predloga za prepoved nedeljskega dela trgovin

V Levici so skladno z napovedmi pripravili predlog novele zakona o trgovini, s katerim bi tudi po koncu epidemije novega koronavirusa ohranili zaprtje trgovin ob nedeljah. Koordinator stranke Luka Mesec ob široki podpori z obeh političnih polov in tudi iz dela javnosti verjame v uspeh predloga, katerega sprejem v DZ želijo doseči do poletja.

V Levici so s pripravo predloga novele v zakonsko besedilo prenesli poziv Sindikata delavcev trgovine Slovenije v poslanici pred praznikom dela, da naj trgovine ob nedeljah in na dela proste dni ostanejo zaprte.

Generalni sekretar omenjenega sindikata Ladi Rožič je na današnji novinarski konferenci ob predstavitvi zakonskega predloga povedal, da je bil ta poziv spisan na pobudo stotin članov, ki si želijo, da bi bile nedelje tudi za zaposlene v trgovinah dela prost dan, poroča STA.

Po 17 letih želja volivcev še ni uresničena

Žalostno se mu zdi, da po skoraj 17 letih od referenduma septembra 2003, na katerem je skoraj 58 odstotkov volivcev, ki so se glasovanja udeležili, podprlo prepoved nedeljskega obratovanja trgovin, ta želja volivcev še ni uresničena.

Spomnil je, da je bilo več pobud, zakonskih predlogov, sprememb kolektivnih pogodb, da bi delavce pomirili, a so nazadnje februarja 2008 zakon o trgovini spremenili tako, da ta delovnega časa trgovin - ob splošni navedbi o upoštevanju števila zaposlenih in pravic iz zakona o delovnih razmerjih in kolektivne pogodbe dejavnosti - dejansko ne omejuje.

Opozoril je, da so zaposleni v trgovinah danes zelo obremenjeni, zato se mu zdi prav, da se posluša voljo ljudi in zaposlenih, ki so "tako levi kot desni",in to željo volivcev izpred skoraj dveh desetletij uveljavi. Zahvalil se je Levici za podporo in izrazil upanje, da bodo poslanci glede na do zdaj izrečeno podporo predlog podprli.

Sprejem zakona že do poletja?

Tudi Mesec je poudaril, da se ta tema v slovenski politiki vrti že vsaj 17 let. V stranki zdaj prevzemajo štafeto in upajo na sprejem zakona do poletja. Kot je dejal, na tisoče ljudi v trgovinah dela ob nedeljah, s čimer jim je zmanjšana kakovost življenja in nedelje kot univerzalnega prostega dne ne morejo preživeti z družino.

Zato vse stranke pozivajo k podpori njihovemu predlogu. Za zdaj jih veseli napovedana široka podpora predlagani zakonski noveli. Pred dnevi jo je na Twitterju podprl premier Janez Janša, podporo je izrekel npr. tudi minister za delo Janez Cigler Kralj.

Besede svojega ministra so danes podprli v stranki NSi, kjer so zapisali, da so zaprtje trgovin ob nedeljah predlagali že leta 2003 na posvetovalnem referendumu, ki je dobil podporo ljudi. "Ob tem pa si želimo tudi, da bi se odgovor o tem dosegel v okviru socialnega dialoga med sindikati in delodajalci," so zapisali.

Predlog so danes podprli tudi v največji opozicijski stranki LMŠ, kjer v tem med drugim vidijo spodbujanje pozitivnih vrednot, kot sta kakovostno sobivanje in preživljanje prostega časa, pri čemer pa ukrep po njihovem ne sme biti izgovor za odpuščanje.

Na odpuščanje je v izjavi v DZ danes spomnila poslanka SMC Janja Sluga in opozorila, da predloga v primeru, da prinaša več brezposelnih, v stranki ne morejo podpreti. "Situacija je ob tej epidemiji za gospodarstvo in tudi trgovino že dovolj težka, številni zaposleni so že ali bodo izgubili zaposlitev," je navedla. Dodala je, da je zagotovo njihova naloga sprejemati ukrepe, ki bodo pomagali k zagonu gospodarstva, ljudem pa zagotovili službe.

Mesec je omenil še podporo krščanskih verskih skupnosti in številnih sindikatov ter drugih organizacij. "Skratka, glede na široko podporo računamo na to, da bo zakon po 17 letih končno sprejet in da bodo tudi trgovci uživali nedeljo kot dela prost dan," je povedal.

Epidemija novega koronavirusa je po njegovih besedah pokazala, da so tudi delovne in nakupovalne navade le družbeni dogovor, ki ga je mogoče spremeniti. Potek dogodkov pa je pokazal, da zaprte trgovine ob nedeljah niso nikakor poslabšale kakovosti življenja, zato ne vidijo razloga, da ta ureditev ne bi ostala.

Še vedno bi obstajale izjeme

S predlagano novelo bi določili, da trgovec delovnega časa ne sme določiti ob nedeljah in z zakonom določenih prostih dneh. Kot izjeme pa bi lahko bile v nedeljo še naprej odprte prodajalne, ki ne merijo več kot 200 kvadratnih metrov in se nahajajo na območju bencinskih servisov, letališč, železniških in avtobusnih postaj ter bolnišnic.

Po Meščevih besedah sta jih pri pripravi predloga vodili dve načeli - dejansko doseči proste nedelje za zaposlene v trgovinah in obenem spremembe pripraviti tako, da ne bodo ustavno sporne. Obenem je spomnil na poskus spremembe zakona v letu 2006, ko je predlagana novela določila toliko izjem, da na koncu sploh ni več sledila osnovnemu cilju.

V Trgovinski zbornici Slovenije so sicer ob vnovičnem poskusu prepovedi nedeljskega dela opozorili, da tak korak pomeni odvečne zaposlene. Rožič je danes dejal, da v trgovskih podjetjih vlada velika kadrovska podhranjenost, ki vodi v preobremenjenost zaposlenih ali polnjenje vrzeli z agencijskim in študentskim delom ter uvozom delovne sile. V luči tega se ne boji, da bi prihajalo do odpuščanj redno zaposlenih.

Glede prodajaln na bencinskih servisih, ki bi lahko ob okrepitvi trgovske dejavnosti naftnih trgovcev v zadnjih letih predstavljali nelojalno konkurenco, pa je Rožič ocenil, da gre za manjše trgovine s specifičnim naborom blaga po precej višjih cenah kot v običajnih trgovinah. Zato se potrošniki po njegovem ne bodo odločali za večje nedeljske nakupe tam.

V TZS se sprašujejo o primernosti trenutka

V Trgovinski zbornici Slovenije se sprašujejo o primernosti trenutka za zakonsko prepoved nedeljskega obratovanja trgovin. Kot so poudarili v odgovoru več medijem, predlog prihaja v izjemno težkih časih, ko bi morali vse sile posvetiti ukrepom za izhod iz krize.

V TZS pravijo, da jim niso znani razlogi, ki so predlagatelje pripeljali do posega v obstoječo ureditev obratovalnega časa prodajaln, "še posebej ne v teh izjemno težkih časih, ko bi morali vse svoje sile, znanje in aktivnosti tako med predlagatelji kot tudi stroko posvetiti prednostno predvsem oblikovanju ukrepov za izhod iz krize".

Spremembe obratovalnega časa prodajaln bodo po ocenah zbornice vplivale tudi na število zaposlenih v trgovinski dejavnosti, ki danes zaposluje več kot 110.000 delavcev, samo v trgovini na drobno jih je zaposlenih nekaj manj kot 60.000.