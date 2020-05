Krščanske cerkve: Trgovine naj bodo ob nedeljah zaprte

Največje krščanske verske skupnosti v Sloveniji izražajo podporo vsem predlogom, da so trgovine ob nedeljah tudi v času po epidemiji zaprte in da se ohrani nedelja kot dela prost dan, so skupnosti zapisale v sporočilu za javnost. Želijo si, da bi ljudje namesto v trgovino ob nedeljah prihajali v cerkev.

V Levici so pred 1. majem, praznikom dela, napovedali, da bodo v parlamentarno proceduro vložili novelo zakona o trgovini, s katero bodo predlagali, da te tudi po koncu epidemije ob nedeljah in na dela proste dni ostanejo zaprte. S tem so se odzvali na pobudo Sindikata delavcev trgovine Slovenije.

Predlog, ki je združil Levico in Janeza Janšo

Predlog Levice je bil v slovenskem političnem prostoru deležen široke podpore. Najprej ga je podprl predsednik vlade in prvak SDS Janez Janša, nato je strinjanje s tem izrazila še Slovenska škofovska konferenca (SŠK).

Zaprtim trgovinam ob nedeljah so naklonjene vse večje krščanske verske skupnosti v Sloveniji. Kot piše v izjavi, ki so jo podali danes, si slovenski kristjani že dve desetletji aktivno prizadevajo, da bi bila nedelja namenjena duhovnemu in verskemu življenju, preživljanju prostega časa v družini in s prijatelji ter počitku. Zato si tudi prizadevajo, da bi bile trgovine ob nedeljah zaprte, prav tako pa so državljani takšno stališče izrazili na referendumu leta 2003.

Državljani lahko nakupe opravijo med tednom

"Prepričani smo, da nedeljsko delo v trgovinah ni samo ustavno sporno, družbeno in moralno problematično, ampak je tudi povsem nepotrebno. Zadnji dogodki zaradi izrednih razmer, povezanih z epidemijo, so to samo še potrdili in dokazali, da lahko vse nakupe državljani opravijo med tednom," so še zapisali.

Ob nedeljah namesto v trgovino v cerkev

Predstavniki krščanskih cerkva zato pozivajo vlado ter politične stranke, da s spremembo trenutne zakonodaje zaščitijo nedeljo kot dela prost dan, podprejo nedeljski počitek državljank in državljanov ter omogočijo predvsem mladim delavcem in delavkam, da lahko nedeljo preživijo s svojimi najdražjimi in izpolnijo svoje verske dolžnosti. "Prav tako je nedelja brez potrošništva pravi korak v smeri varovanja narave in trajnostnega razvoja," so še zapisali.

Izjavo so podpisali škof Leon Novak (Evangeličanska cerkev AV), ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK Stanislav Zore (Katoliška cerkev), pastor prim. Daniel Grabar (Evangelijska binkoštna cerkev), metropolit zagrebško-ljubljanski Porfirije Perić (Srbska pravoslavna cerkev), protojerej Mitko Gazinkovski (Makedonska pravoslavna cerkev).