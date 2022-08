Tudi avgusta 11-odstotna inflacija

K letni inflaciji so tako višje cene goriv in energije (rast za 36,7 odstotka) prispevale 4,1 odstotne točke. Trda goriva so se v medletni primerjavi podražila za 66,6 odstotka, plin za 47,4 odstotka, tekoča goriva za 40,9 odstotka, toplotna energija za 40,6 odstotka, elektrika za 33,3 odstotka ter goriva in maziva za osebna vozila za 29,7 odstotka.

Za 2,1 odstotne točke so inflacijo zvišale podražitve hrane, ki se je glede na lanski avgust podražila za 14,1 odstotka. Najbolj so šle po navedbah statistikov navzgor cene kruha in izdelkov iz žita (za 16,4 odstotka), mesa (za 14 odstotkov) ter mleka, sira in jajc (za 16,2 odstotka).

K temu, da so bile cene življenjskih potrebščin avgusta v povprečju enake kot julija, so medtem najbolj prispevali cenejši naftni derivati, ki so mesečno inflacijo zbili za 0,5 odstotne točke. Tekoča goriva so se glede na julij pocenila za 8,5 odstotka, bencin za 8,6 odstotka in dizelsko gorivo za 5,6 odstotka. Znižanje cen oblačil in obutve (za 3,1 odstotka) je inflacijo ublažilo za 0,2 odstotne točke, cenejše sveže sadje (pocenilo se je za 4,4 odstotka) pa še za 0,1 odstotne točke.

Po 0,1 odstotne točke so medtem inflacijo zvišale podražitve hrane (za 0,6 odstotka), trdih goriv (za 11,4 odstotka), elektrike (za 2,6 odstotka), stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj (za 0,7 odstotka), zdravstva (za 0,9 odstotka), počitniških paketov (za 2,4 odstotka) in nastanitvenih storitev (za tri odstotke).

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila avgusta 11,5-odstotna. Na mesečni ravni so se cene medtem znižale za 0,1 odstotka. V osmih mesecih skupaj je bila povprečna letna inflacija pri 8,7 odstotka.

Inflacija v območju evra avgusta pri rekordnih 9,1 odstotka

Inflacija v območju evra je avgusta na letni ravni dosegla 9,1 odstotka, kar je nova rekordna raven, je danes sporočil evropski statistični urad Eurostat. Rast cen, ki jo poganjajo zlasti cene energentov v luči ruske vojne v Ukrajini, je bila v primerjavi z julijem višja za 0,2 odstotne točke.

Avgustovska inflacija je bila na mesečni ravni medtem po prvi predhodni oceni Eurostata v državah z evrom 0,5-odstotna.

Na letni ravni so k inflaciji največ prispevale cene energije, ki so se zvišale za 38,3 odstotka. Rast cen energije se je v primerjavi z julijem, ko je bila 39,6-odstotna, malenkost umirila.

Sledile so cene hrane, alkohola in tobaka, ki so se avgusta povečale za 10,6 odstotka in s tem za 0,8 odstotne točke bolj kot julija. Neenergetske industrijske dobrine so se podražile za pet odstotkov, storitve pa za 3,8 odstotka, razkriva Eurostat.

Podatki krepijo pritisk na Evropsko centralno banko (ECB), ki se je na visoko inflacijo že začela odzivati z zviševanjem obrestnih mer.