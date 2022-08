Inflacija pobrala prihranke Nemcev

Gospodinjstva v Nemčiji so med aprilom 2020 in marcem 2021, ko je bilo javno življenje zaradi covid-19 omejeno, privarčevala okoli 70 milijard evrov več kot v običajnih letih, je pojasnilz Ifa.



A kot kažejo podatki bank, so potrošniki te prihranke začeli od konca lanskega leta dvigovati, varčevalni depoziti pa so bili dejansko množično odpravljeni do konca prvega četrtletja 2022, je stanje popisal Wollmershäuser.

#Inflation Is Eating Up Germans’ Savings - recent analysis of bank balance sheets conducted by Timo Wollmershäuser, Head of Forecasts at @ifo_Institut shows ‘dissaving’ by households in 🇩🇪https://t.co/UG9dVYzTCp pic.twitter.com/7QWZCL4XV9