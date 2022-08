Pet nasvetov za varčno nakupovanje

Oglasno sporočilo

V časih, ko se vse draži in je veliko govora o inflaciji, se večina ljudi sprašuje, kako prihraniti denar, še posebej pri hrani. V trgovino se nikoli ne odpravite brez nakupovalnega seznama ter nikoli lačni, sicer bo vaš nakup vodil želodec. V nadaljevanju pa vam ponujamo še pet nasvetov za preudarno in predvsem ugodno nakupovanje.

1. Kupujte generične izdelke

Na trgovskih policah ste zagotovo že opazili izdelke lastne znamke trgovca. Ali ste vedeli, da mnoge med njimi proizvajajo priznani proizvajalci, med katerimi so tudi številni slovenski? Tako imenovani generični izdelki so ponavadi cenejši od preostalih, vendar se lahko kljub temu pohvalijo s kakovostjo, zato se njihov nakup res izplača.

V Sparu poleg številnih drugih izdelkov ponujajo tudi izdelke lastnih blagovnih znamk, med katerimi ima več kot 1.200 izdelkov še vedno enako ali nižjo ceno kot januarja. Več kot 500 izdelkov iz Sparove linije S-Budget vam zagotavlja odlično razmerje med kakovostjo in ceno. Vsi prehrambni izdelki linije S-Budget grejo skozi proces preverjanja kakovosti. Pri tem v Sparu sodelujejo s priznanimi slovenskimi in tujimi inštituti, poleg tega kakovost izdelkov že v procesu proizvodnje redno preverjajo tudi Sparovi dobavitelji. Številne izdelke znamke S-Budget so strokovnjaki na Biotehniški fakulteti ocenili z oceno »odlična kakovost«.

2. Spremljajte posebne ponudbe

V trgovini poiščite izdelke, ki so v posebni ponudbi – ponavadi so označeni s posebnimi oznakami. To so lahko izdelki, ki so trenutno v akciji, ali pa celo trajno znižani izdelki, ki jih lahko kupujete ceneje celo več mesecev. Tem nato tudi prilagodite svoj nakupovalni seznam v prihodnjih tednih oziroma mesecih.

nespremenjeno trajno znižano ceno. Sparov projekt Trajno znižano namreč vključuje dva tisoč izdelkov* priznanih blagovnih znamk, katerih cena je znižana za šest mesecev. Najdete jih pod oznako Trajno znižano.



Spar ima v svoji ponudbi tudi izdelke z oznako Nikjer ceneje, ki vam zagotavljajo, da teh izdelkov ne boste našli ceneje nikjer drugje. Na Sparovih policah je več kot 900 izdelkov priznanih znamk s to oznako!

3. Preglejte ponudbo in izkoristite kupone

Preglejte kataloge trgovcev, primerjajte cene in poiščite najugodnejše izdelke. Trgovci namreč ponujajo različne kupone ugodnosti, zato je dobro spremljati tedenske letake.

V Sparu so odločeni, da bodo premagali draginjo, zato znižujejo marže in tako vzdržujejo najnižje možne cene živil. Ali ste vedeli, da ima kar 93 odstotkov izdelkov v Sparu nižjo ali enako redno ceno kot pri drugih klasičnih trgovcih, ki poslujejo po vsej Sloveniji?

4. Izkoristite dneve popustov

Veliko lahko prihranite tudi, če vse večje nakupe opravite ob dnevih, ko so aktivni različni popusti, zato bodite pozorni na to. Preglejte, katera živila so določeni dan v akciji, in na podlagi tega načrtujte svoj jedilnik.

5. Zbirajte nalepke in uporabljajte kartice zvestobe

Če nakupujete v eni trgovini, se vam izplača zbirati nalepke oziroma uporabljati kartico zvestobe. S pomočjo te lahko prihranite veliko denarja, saj vam prinaša številne ugodnosti in popuste, ki jih sicer ni mogoče dobiti.

