Trump znova nad Opec zaradi cen nafte

"Cene nafte so previsoke, Opec ima znova prste vmes. Ni dobro!" je na družbenem omrežju Twitter zapisal Trump.

''Svetovni trg je sposoben sprejeti višje cene nafte''

Članice Opeca in nekatere nečlanice, med njimi Rusija, bodo 22. junija na srečanju na Dunaju odločale o tem, ali bodo zrahljale omejitve o proizvodnji, za katere so se dogovorile leta 2016, da bi dosegle zvišanje cen nafte.

Cene nafte so z ravni pod 30 dolarjev v začetku leta 2016 zvišale nad 70 dolarjev v letošnjem letu, ko so za zdaj vrh dosegle maja z 80 dolarji za severnomorsko nafto brent in okoli 72 dolarji za teksaško lahko nafto.

Savdska Arabija je aprila dejala, da je svetovni trg sposoben sprejeti višje cene nafte. Ta ocena je sprožila takojšen Trumpov odziv, da so cene nafte ob obsežni ponudbi umetno na visokih ravneh, česar ne bo sprejel.

Članice Opeca bi lahko naslednje leto povečale proizvodnjo

Rusija in Savdska Arabija sta se nato maja strinjali, da bi lahko članice Opeca in nekatere druge proizvajalke, ki so se odločile za omejitev proizvodnje, v drugi polovici letošnjega leta povečale proizvodnjo. Nekateri analitiki ob sklicevanju na neuradne vire pravijo, da naj bi naj bi Rusija predlagala vrnitev na raven proizvodnje iz oktobra 2016, torej odpravo omejitve v celoti.

Cene nafte so se danes nekoliko znižale. Za 159-litrski sod severnomroske nafte brent, ki bo dobavljena avgusta, je bilo treba okoli 15. ure po srednjeevropskem času odšteti 75,80 dolarja, kar je osem centov manj kot ob koncu trgovanja v torek. Cena teksaške nafte za dobavo julija se je v tem času znižala za 43 centov na 65,93 dolarja.